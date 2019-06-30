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30. 06. 2019

Сепаратисты отвели войска возле Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма агентству Интерфакс-Украина в воскресенье, 30 июня.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.

Напомним, 26 июня штаб Операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ Станица Луганская состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ.

А 27 июня сообщалось, что в районе Станицы Луганской сепаратисты завершили первый этап отвода своих сил и отошли от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

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Источник: korrespondent.net

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