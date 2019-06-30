Трамп: США и Северная Корея возобновят ядерные переговоры

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями заявил, что они смогли договориться о возобновлении зашедших в тупик ядерных переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 30 июня.

Трамп рассказал, что обе стороны создадут команды для продвижения зашедших в тупик переговоров. Они будут направлены на то, чтобы заставить власти Северной Кореи отказаться от своего ядерного оружия.

"Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали", - рассказал президент США.

Также он добавил, что встреча была "очень хорошей и очень сильной". По словам Трампа, возглавлять американскую команду будет нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун.

Напомним, Трамп в воскресенье, 30 июня, находится с визитом в Южной Корее. Ранее он предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.

Источник: korrespondent.net