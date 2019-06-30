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30. 06. 2019

На Закарпатье из-за взрыва газа пострадали два человека

На Закарпатье в результате взрыва газовоздушной смесь поврежден жилой дом и травмированы два человека. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, информация о взрыве в с. Нелипино Савеловского района поступила спасателям утром в воскресенье, 30 июня.

В результате ЧП у владельца помещения диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на 35% тела. А у его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение.

Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения. Обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

"Вероятно, все могло произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома", – считают спасатели.

Ранее в Киеве в одном из гаражей произошла утечка газа и взрыв.

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Источник: korrespondent.net

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