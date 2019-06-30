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30. 06. 2019

ВСУ обстреляли из минометов запрещенных калибров

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты осуществили девять обстрелов украинских позиций, применяя минометы запрещенных калибров. Как сообщили в пресс-центре Министерства обороны, по состоянию на 12:00 в воскресенье, 30 июня, сепаратисты выпустили 38 мин 120-го калибра и 7 мин калибра 82 мм.

"Под вражеский огонь ночью и утром попадали позиции подразделений Объединенных сил у н.п. Луганское и Новолуганское, а также Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь", - сообщили в Министерстве обороны.

Украинские военные трижды открывали огонь в ответ, чтобы заставить противника прекратить обстрелы. При этом украинские защитники не применяли запрещенное оружие, придерживаясь взятых обязательств, добавили в ведомстве.

"По состоянию на данный момент ситуация остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет", - заявили в Министерстве обороны.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ранения получили двое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net

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