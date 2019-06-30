Меркель заверила, что с ее здоровьем все в порядке

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей нечего сказать о состоянии своего здоровья кроме того, что она в порядке, сообщает Politico.
Неконтролируемую дрожь Меркель замечали уже на двух отдельных публичных мероприятиях – во время государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 18 июня и во время присяги нового министра юстиции Германии 27 июня.
Дрожь прекратилась в обоих случаях, когда Меркель начинала идти.
На пресс-конференции в кулуарах саммита G20 в Японии у Меркель спросили, осмотрел ли ее врач, и может ли она объяснить, что происходит.
"Я понимаю ваш вопрос, но мне ничего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит ", - сказала глава немецкого правительства.
Путин на ужин G20 пришел со своим термосом
Ранее Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.
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Источник: korrespondent.net
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