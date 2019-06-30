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30. 06. 2019

Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне

 
У 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
 
Как отмечают социологи, чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования. Реже всего такую уверенность проявляют лица пенсионного возраста, и те, кто имеет сравнительно невысокий образовательный уровень.
 
Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.
 
Также по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.
 
Напомним, что более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС.
 
 

Источник: korrespondent.net

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