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30. 06. 2019

В Испаниии прошла "винная битва" - вылили 70 тысяч литров вина

 
В испанском городе Аро, расположенном в винодельческом регионе Риоха, в субботу, 30 июня, состоялась традиционная винная битва, сообщает агентство Associated Press.
 
По словам организаторов, цель битвы заключается в том, чтобы "покрыть своего соседа вином так быстро и полностью, как это возможно".
 
Участники поливали друг друга вином до тех пор, пока не закончились 70 тысяч литров бесплатного вина, выделенного для праздника.
 
Среди правил для участников: они должны быть в белых одеждах с красным поясом, они могут использовать наполненные вином водные пистолеты, садовые опрыскиватели или ведра, а также ни в коем случае во время битвы они не должны прекращать смеяться и петь.
AP
 
Мероприятие проводится в честь Святого Петра и винодельческого региона. Праздник заканчивается большим обедом. Фестиваль привлекает в основном молодых посетителей - даже из Австралии.
 
Напомним, что жительница итальянского города Падуя продержалась в кабине застрявшего лифта 27 часов благодаря вину.

Источник: korrespondent.net

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