ОБСЕ подтвердила разведение в Станице Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В воскресенье, 30 июня, миссия получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее СММ ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны.

После объявления о начале процесса разведения в среду, 26 июня, украинские военные и боевики "ЛНР" в течение нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций. "Вооруженные силы Украины проводили работы по демонтажу укреплений и разминированию прилегающей территории, а представители вооруженных формирований начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения", - говорится в отчете ОБСЕ. Напомним, что 26 июня штаб Операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ Станица Луганская состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ.

Источник: korrespondent.net