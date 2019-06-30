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30. 06. 2019

ОБСЕ подтвердила разведение в Станице Луганской

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
 
В воскресенье, 30 июня, миссия получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее СММ ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны.
 
 
После объявления о начале процесса разведения в среду, 26 июня, украинские военные и боевики "ЛНР" в течение нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций.
 
"Вооруженные силы Украины проводили работы по демонтажу укреплений и разминированию прилегающей территории, а представители вооруженных формирований начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения", - говорится в отчете ОБСЕ.
 
Напомним, что 26 июня штаб Операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ Станица Луганская состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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