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30. 06. 2019

Вакарчук допускает переход в исполнительную власть

 
Лидер партии Голос и группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.
 
На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения "Голоса" в Верховную Раду, Вакарчук в эфире канала ICTV сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".
 
 
На уточнение, означает ли это, что он не исключает возможности своей работы в исполнительной власти, лидер Голоса ответил: "Безусловно".
 
"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", - отметил Вакарчук.
 
Напомним, что ранее Вакарчук назвал спонсоров своей партии.
 
Партию деньгами уже поддержали финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин, основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован, инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
 
 

Источник: korrespondent.net

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