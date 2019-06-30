В Одессу прибывают военные самолеты НАТО

В Одессу прибывают военно-транспортные самолеты НАТО с личным составом, техникой и оборудованием для участия в международных военных учениях Sea Breeze, которые начнутся завтра, 1 июля 2019 года, сообщает преcс-центр Министерства обороны Украины.

Уже в городе американский военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas со снаряжением и первыми участниками международных учений Sea Breeze 2019.

На борту британского A400 Atlas прибыл отряд морского спецназа. Напомним, ранее сообщалось, что в порт Одессы направляется эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2019. Эсминец может выполнять различные задачи благодаря сильному и сбалансированному вооружению.

Источник: korrespondent.net