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30. 06. 2019

В Одессу прибывают военные самолеты НАТО

 
В Одессу прибывают военно-транспортные самолеты НАТО с личным составом, техникой и оборудованием для участия в международных военных учениях Sea Breeze, которые начнутся завтра, 1 июля 2019 года, сообщает преcс-центр Министерства обороны Украины.
 
Уже в городе американский военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas со снаряжением и первыми участниками международных учений Sea Breeze 2019.
 
На борту британского A400 Atlas прибыл отряд морского спецназа.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в порт Одессы направляется эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2019. Эсминец может выполнять различные задачи благодаря сильному и сбалансированному вооружению.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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