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30. 06. 2019

Новый спикер Трампа пострадала от журналистов КНДР

 
Представитель администрации президента США Стефани Гришэм получила ушибы во время столкновения с северокорейскими журналистами, произошедшем в здания, где встречались Дональд Трамп и Ким Чен Ын, сообщил американский телеканал CNN, а видео опубликовал южнокорейский телеканал YTN News.
 
"Новая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в толкотне с представителями Северной Кореи во время суматохи, возникшей когда журналисты пресс-пула Белого дома и северокорейские репортеры прорывались в зал, где президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводили частную встречу", - говорится в сообщении.
 
 
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По словам очевидцев, Гришэм получила несколько ушибов, когда оказалась на пути северокорейских официальных представителей с камерами, которые прорывались к месту съемки.
 
"Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы", - написал журналист CNN Джим Акоста в своем Twitter.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.”

— Jim Acosta (@Acosta) 30 июня 2019 г.
 
Напомним, что в воскресенье, 30 июня, Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с Ким Чен Ыном.  Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился, он стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.
 
Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером о восстановлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме, фактически прерванных после неудачи саммита во Вьетнаме в начале этого года.

Источник: korrespondent.net

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