На Шри-Ланке по объявлению нашли двух палачей для первой за 43 года казни

Власти Шри-Ланки наняла по объявлению двух палачей для первой за последние 43 года смертной казни. Казнить будут четырех человек, которых ранее признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, передает ВВС.

На объявление о поиске палачей ответили более 100 кандидатов. Они должны быть мужчиной из Шри-Ланки в возрасте 18−45 лет и владеть "психической силой".

Представитель тюрьмы заявил, что двум успешным кандидатам необходимо пройти обучение, которое займет около двух недель. Напомним, что ранее в Беларуси привели в исполнение смертный приговор касательно Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек.

Источник: korrespondent.net