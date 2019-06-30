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30. 06. 2019

На Шри-Ланке по объявлению нашли двух палачей для первой за 43 года казни

 
Власти Шри-Ланки наняла по объявлению двух палачей для первой за последние 43 года смертной казни. Казнить будут четырех человек, которых ранее признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, передает ВВС.
 
На объявление о поиске палачей ответили более 100 кандидатов. Они должны быть мужчиной из Шри-Ланки в возрасте 18−45 лет и владеть "психической силой".
 
Представитель тюрьмы заявил, что двум успешным кандидатам необходимо пройти обучение, которое займет около двух недель.
 
Напомним, что ранее в Беларуси привели в исполнение смертный приговор касательно Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек.
 
 

Источник: korrespondent.net

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