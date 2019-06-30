Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 00:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
30. 06. 2019

Место голосования сменили более 26 тысяч избирателей


Более 26 тысяч человек изменили место голосования перед досрочными выборами Верховной Рады, свидетельствуют данные на сайте Госреестра избирателей.
 
Жители Донбасса традиционно составили наибольшее количество избирателей, которые будут голосовать не по месту жительства. Так, почти 6,9 тысячи жителей Донецкой области изменили место голосования и 3,7 тысячи - жители Луганской области. Почти 5 тысяч людей сменили место голосования на Киев.
 
Напомним, ЦИК перед парламентскими выборами изменил порядок временного изменения места голосования избирателя. Теперь ее можно осуществить не подавая документов, которые подтверждают необходимость временного изменения места голосования.
 
Как сообщалось, место голосования во втором туре выборов президента Украины в 2019 году изменили 325 604 украинца.

Центризбирком зарегистрировал тысячу кандидатов

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.