На «Керамине» начали выпуск большой плитки

Керамическая плитка больших форматов — давно не редкость в интерьерах белорусских домов и квартир. Правда, до этого момента, покупатели могли приобрести продукцию польских, итальянский, испанских производителей. С приобретением и запуском новой технологической линии, на отечественном «Керамине» всерьез думают побороться за эту долю рынка.

Благодаря вводу в эксплуатацию новой производственной линии итальянского производства, компания «Керамин» предложила покупателям керамическую плитку для стен уникального для Беларуси размера 750х250мм. Сразу пять коллекций «Монако», «Сидней», «Сонора», «Шиен» и «Телари» уже поступили в фирменные магазины производителя.

При их создании дизайнеры компании вдохновлялись выдающимися природными, архитектурными и историческими достопримечательностями (такими, как каменистые ландшафты пустыни Сонора в Северной Америке, фешенебельные виллы и дворцы побережья Монако, экспрессивные формы здания Сиднейского оперного театра), а также популярными стилистическими направлениями в дизайне интерьеров. Так, коллекция «Шиен» отдает должное скандинавскому дизайну с его стремлением к использованию натуральных материалов и природных текстур, предлагая керамическую плитку с фактурой древесины. А тканевые фактуры коллекции «Телари» предлагают элегантное решение для интерьеров в классическом стиле.

До конца текущего года компания «Керамин» планирует предложить покупателям еще пять актуальных коллекций керамической плитки формата 750х250 мм, а также приступить к выпуску плитки в формате 900х300 мм: возможности новой производственной линии позволяют расширять ассортимент выпускаемой продукции новыми размерами плитки вплоть до очень больших.

Для удобства покупателей, в фирменных магазина дизайнеры сделают 3D-проект будущих помещений, где планируется использовать плитку «Керамин». Здесь же, надев очки виртуальной реальности, можно «походить» внутри ванной комнаты или коридора, представить как это будет выглядеть в скором времени.