Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 12:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

На «Керамине» начали выпуск большой плитки

Керамическая плитка больших форматов — давно не редкость в интерьерах белорусских домов и квартир. Правда, до этого момента, покупатели могли приобрести продукцию польских, итальянский, испанских производителей. С приобретением и запуском новой технологической линии, на отечественном «Керамине» всерьез думают побороться за эту долю рынка.

Благодаря вводу в эксплуатацию новой производственной линии итальянского производства, компания «Керамин» предложила покупателям керамическую плитку для стен уникального для Беларуси размера 750х250мм. Сразу пять коллекций «Монако», «Сидней», «Сонора», «Шиен» и «Телари» уже поступили в фирменные магазины производителя.

При их создании дизайнеры компании вдохновлялись выдающимися природными, архитектурными и историческими достопримечательностями (такими, как каменистые ландшафты пустыни Сонора в Северной Америке, фешенебельные виллы и дворцы побережья Монако, экспрессивные формы здания Сиднейского оперного театра), а также популярными стилистическими направлениями в дизайне интерьеров. Так, коллекция «Шиен» отдает должное скандинавскому дизайну с его стремлением к использованию натуральных материалов и природных текстур, предлагая керамическую плитку с фактурой древесины. А тканевые фактуры коллекции «Телари» предлагают элегантное решение для интерьеров в классическом стиле.

До конца текущего года компания «Керамин» планирует предложить покупателям еще пять актуальных коллекций керамической плитки формата 750х250 мм, а также приступить к выпуску плитки в формате 900х300 мм: возможности новой производственной линии позволяют расширять ассортимент выпускаемой продукции новыми размерами плитки вплоть до очень больших.

Для удобства покупателей, в фирменных магазина дизайнеры сделают 3D-проект будущих помещений, где планируется использовать плитку «Керамин». Здесь же, надев очки виртуальной реальности, можно «походить» внутри ванной комнаты или коридора, представить как это будет выглядеть в скором времени.

Это Интересно
Бизнес новости
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.