Белорусы создали уникальную клавиатуру Click&Touch и патентуют свою технологию

Сегодня в Минске прошла презентация уникальной клавиатуры Click&Touch, аналогов которой нет в мире. Авторы проекта — белорусский стартап Clevetura (участник) ПВТ, который получил под проект иностранные инвестиции (их объем пока что не разглашается).

Ребята из Clevetura соединили в одно устройство привычные всем кнопочную клавиатуру и тач-пад. По сути, все кнопочное пространство представляет собой сенсорную панель. То есть ты печатаешь нажимая пальцами на клавиши с механическим ходом и одновременно водишь пальцами по тем же кнопкам, которые заменяют мышь. Это сложно понять, пока сам не попробуешь Click&Touch в действии.

Устройство может заменить связку клавиатура+мышь (или тачпад) не только в конфигурации компьютера. Одно из главных предназначений нового устройства — заменить пульт дистанционного управления в телевизорах с функцией Smart TV, где поиск видео в YouTube да и просто серфинг в интернете при помощи ПДУ является настоящей проблемой. Кто пользовался такой возможностью, тот поймет. Система определяет характер действий, а пользователь может не задумываться, в каком режиме работает. В этом и заключается уникальность системы, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройством и новый пользовательский опыт.

Также разработчики видят применение Click&Touch при управлении контентом на большом экране во время презентаций и образовательных мероприятий.

Инвестором выступил Сергей Костевич, основатель холдинга ASBIS и бренда Prestigio. От идеи до коммерческого прототипа прошло около трех лет. В данный момент разработчики ожидают получения патента. Технология Clevetura реализует возможность обработки множества одновременных нажатий, касаний и жестов. Тем самым можно использовать все привычные способы взаимодействия, такие как зум, переход между рабочими столами смахиванием и скролл касанием двух пальцев.

Планируется, что розничные продажи под маркой Prestigio начнутся в конце августа. Первыми гаджет смогут приобрести пользователи в Беларуси, России, Литве, Украине, Казахстане, Эстонии и Латвии. В последующем география сбыта будет расширяться.

Стоимость новинки составит $99. В планах на этот год – выпуск около 100 тысяч гаджетов.