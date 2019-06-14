13 июня состоялась встреча заместителя премьер-министра Александра Турчина с директором А1 Telekom Austria Group Томасом Арнольднером. В основе переговоров лежало намерение холдинга A1 Telekom Austria Group укреплять свое сотрудничество с Беларусью в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

Эта встреча стала продолжением разговора, начало которому было положено в ходе переговоров федерального канцлера Австрии и президента Беларуси 29 марта текущего года.

Томас Арнольднер отметил важность белорусского рынка для А1 Telekom Austria Group, в который входит провайдер velcom | A1, и предложил дальнейшие шаги по развитию его сотрудничества с Беларусью. Так, одной из сфер, где белорусской стороне может быть полезен опыт австрийского партнера, является разработка «дорожной карты» по развертыванию сети 5G.

Как прокомментировал итоги встречи генеральный директор А1 Telekom Austria Group, «обе стороны пришли к соглашению, что при разработке законодательной базы с целью развития 5G в Беларуси, которую регулятор планирует завершить до сентября, необходимо принимать во внимание интересы абонентов и учитывать опыт внедрения как сетей 3G, где Республика Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в Европе, так и сети 4G, признанной одной из наиболее слабых среди европейских стран, и покрытие и качество которой в регионах Беларуси являются недостаточными».

Заместитель премьер-министра Александр Турчин выразил готовность выслушать предложения руководителя австрийского холдинга и учесть их при принятии окончательного решения по обсуждаемым вопросам.