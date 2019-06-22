Концерт без звука и минчане в наушниках: при поддержке банка ВТБ (Беларусь) в центре города прошло музыкальное выступление в silent-формате

21 июня более 70 человек пришли на площадь Якуба Коласа, чтобы принять участие в музыкальной акции Sound Minsk. Концерт проходил в уникальном формате: музыку могли слышать только те, кто настроился на звуковую волну через беспроводные наушники.

Концерты silent-формата в столице проводятся не впервые, но именно на площади такое событие для жителей Минска в новинку. Для того чтобы не нарушать многоголосие повседневной жизни города, организаторы решили «построить» альтернативную звуковую платформу, поэтому музыкальная акция Sound Minsk прозвучала на площади в беспроводных наушниках ее посетителей.

Особенность silent-события – создание «личного музыкального пространства» для слушателя. Вместо использования акустической системы, музыка транслировалась через FM-передатчик. В наушники звуковые волны попадали благодаря встроенным в них беспроводным приемникам.

«Это было очень необычно. Такое ощущение, что ты просто соединяешься с ансамблем и со всеми слушателями на площади. Осознание того, что проходящие мимо люди не слышат музыки, делает участников концерта еще ближе. Вы как будто находитесь в отдельной музыкальной вселенной. Это особая атмосфера, из которой не хочется выходить», — делится впечатлениями участница акции Валентина Семенова.

Минимализм, авангард, неоромантизм — в музыке выступавшего на площади коллектива «Five-storey ensemble» можно услышать множество стилевых направлений. Особенностью коллектива является то, что он исполняет только те произведения, которые были созданы его участниками или написаны специально для него современными композиторами.

«Очень необычно выступать в самом сердце Минска, такой опыт у нас впервые. Мне нравится поддерживать белорусское классическое и новаторское искусство во всех его форматах. Это было круто, настоящий праздник!», — отмечает композитор и участница коллектива Ольга Подгайская.

Творческая акция Sound Minsk прошла в рамках проекта «Художник и город», который уже восьмой год подряд собирает на площади Якуба Коласа репродукции картин белорусских художников.

«Доносить современную культуру жителям города в максимально простой и удобной форме — вот идея, которая нами движет. В том числе, такими нестандартными способами как эта музыкальная акция. Мы поддерживаем этот проект уже шестой год и можем сказать, что видеть счастливые лица посетителей выставки — самая большая благодарность», — комментирует Ольга Жукова, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь).

В этом году выставка под открытым небом собрала работы Зои Литвиновой, а в середине июля, впервые за историю проекта, произойдет полная смена экспозиции — площадь украсят работы художницы Зои Луцевич.