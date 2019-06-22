Автоцентр «Атлант-М Британия»переехал на Лещинского, 4

История дилера Jaguar Land Rover «Атлант-М Британия» начиналась 12 лет назад именно здесь, на Лещинского, 4. Затем автоцентр переехал на Аэродромную, а сейчас снова вернулся на старое место.

Новый автоцентр «Атлант-М Британия» теперь располагается на двух этажах и занимает площадь 880 м2.

Попадая внутрь сразу понимаешь где что — слева располагается шоу-рум Jaguar, справа Land Rover. Внутри предусмотрено место для демонстрации сразу 11 автомобилей.

Уже сейчас в автосалоне можно посмотреть и протестировать первый полностью электрический кроссовер Jaguar I-PACE и совершенно новый Range Rover Evoque, которы считается самой технологичной новинкой компании.

Сервисная зона «Атлант-М Британия» площадью 920 м2 оборудована десятью подъемниками, грузоподъемностью 4-4,5 тонны, двумя постами диалоговой приемки, двумя постами мойки, двумя пунктами диагностики, а также постами шиномонтажа, контроля качества, геометрии колес и линией инструментального контроля.

Клиенты автоцентра могут лично наблюдать, что происходит с их автомобилями через огромное стекло или же воспользоваться специальным сервисом Video Capture, позволяющим следить за выполнением работ удаленно.