Мягкие сыры Bonfesto и CooKing удостоены награды Superior Taste Award в Брюсселе

Продукция ОАО «Туровский молочный комбинат» приняла участие в международном дегустационном конкурсе, который ежегодно проводится под эгидой International Taste Institute в Брюсселе.

Мягкие сыры Bonfesto и CooKing завоевали престижные награды «Премия Superior Taste Award с 1 Золотой звездой». Превосходные вкусы сливочно-творожного сыра Cremolle Bonfesto и сливочного сыра Cream Cheese CooKing высоко оценили 200 членов жюри, в том числе 100 знаменитых шеф-поваров из известных ресторанов со всех частей света, а среди них обладатели мишленовских звезд, и даже личные повара президента Франции и королевы Великобритании. Церемония награждения состоялась 24 июня 2019 года.

Смогли покорить безупречным качеством профессиональное европейское жюри туровские сыры, которые ориентированы не только на розничный сегмент (сливочно-творожный сыр Cremolle Bonfesto), но также реализуются собственно для сегмента HoReCa (сливочный сыр Cream Cheese CooKing), где к продукции профессионалы предъявляют особенно высокие требования.

Примечательно, что наряду с соотечественниками в категории «Молочные продукты» в число обладателей наград вошли продукты из 20 стран, а именно: Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Литва, Беларусь, Румыния, Азербайджан, Турция, Греция, Кипр, Япония, Китай, Корея, Перу, Бахрейн.

Цель по успешному участию в конкурсе Superior Taste Award предприятие поставило себе еще в 2018 году, когда ввело в эксплуатацию вторую производственную очередь. Предприятие планомерными шагами двигалось к достижению высокой награды, инвестируя значительные средства в самое современное европейское оборудование, внедряя и улучшая рецептуру сыров, совершенствуя и адаптируя качественные характеристики продукции.

Участие в международных конкурсах сегодня является важнейшей частью общей политики предприятия в области качества. Как крупное экспортно-ориентированное предприятие ОАО «Туровский молочный комбинат» последовательно расширяет программу достижения необходимых для развития бизнеса сертификатов качества и получения значимых наград. Ранее комбинат неоднократно становился обладателем многочисленных почетных наград российских конкурсов и Правительства Российской Федерации, есть в портфолио и награда конкурса инновационных продуктов SIAL Innovation в Шанхае. В начале 2019 года вся продукция комбината была повторно сертифицирована по стандарту «Халяль».

Успех сливочно-творожного сыра Cremolle Bonfesto и сливочного сыра Cream Cheese CooKing на международном уровне абсолютно закономерный, поскольку отражает и воплощает результаты упорного труда команды настоящих энтузиастов своего дела. Ввод в эксплуатацию второй производственной очереди существенно расширил производственно-технологические возможности, втрое увеличил мощности предприятия, что позволило освоить выпуск принципиально новой продукции, улучшить качественные характеристики мягких сыров и достичь желаемого эталонного уровня качества, присущего сегодня продукции самых авторитетных международных брендов. Общие инвестиции во вторую очередь с учётом оборотного капитала составили около 35 млн евро. Все это позволяет сегодня Туровскому молочному комбинату уверенно конкурировать на мировом рынке с самыми успешными брендами мягких и полутвердых сыров.

Коллектив предприятия не без оснований рассчитывал завоевать награды престижного международного конкурса, звезды которого приравниваются к мишленовским звездам. Положительные оценки от торговых партнёров и крупных клиентов, динамичный рост продаж давали основания ожидать заветные звезды и от взыскательных шефов в Брюсселе. Так и произошло – получили награды по каждому продукту.

– Очень приятно добавить в портфолио международных наград престижную премию, свидетельствующую об отличных вкусовых свойствах и высоком качестве нашей новой продукции, производство которой осуществляется на линии, запущенной в эксплуатацию только в прошлом году. Для нас это первый опыт участия в европейском конкурсе продуктов, и очень приятно, что он сразу стал успешным, – прокомментировала Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу. – Было волнительно предстать перед взыскательными экспертами, тем более в конкурсе были заявлены продукты с разных континентов, получившие признание во многих странах. Наше предприятие осуществляет поставки на рынки 14 стран, но не экспортирует продукцию на европейские рынки, вектор экспортных усилий направлен на Восток – сейчас мы активно развиваем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако результаты конкурса Superior Taste Award признают крупные клиенты сегмента HoReCa и ритейлеры по всему миру. Совершенствуя рецептуры сыров, выпускаемых на новом современном оборудовании по европейским технологиям, мы ориентируемся на эталонное качество продуктов-лидеров мирового рынка. Беспристрастные оценки авторитетного жюри еще раз подтвердили высокие результаты, достигнутые командой нашего предприятия.

– В этом годы мы познакомились с новой продукцией еще одного белорусского производителя и были приятно удивлены органолептическими и качественными характеристиками сыра. Туровский молочный комбинат впервые принимает участие в профессиональной оценке и сертификации вкуса продуктов питания Superior Taste Award и уже получил престижную международную награду по всей продукции, которая была заявлена на конкурс, – поделился своим мнением о наградах Туровского комбината управляющий директор компании International Taste Institute Эрик де Спулбер.

Мягкий сыр Cream Cheese CooKing на протяжении года широко используют знаменитые шеф-повара Беларуси и России, они оценили стабильно высокое качество сливочного сыра задолго до завоевания Золотой звезды конкурса Superior Taste Award. Неудивительно, что профессионалы высокого класса вне зависимости от географии местонахождения их заведений в оценках и мнениях сходятся.

Антон Каленик – главный шеф-повар Minsk Marriot Hotel, член Международной ассоциации World Master Chefs’ Society – отметил успех белорусского производителя сыров:

– В сети Minsk Marriot Hotel 11 кафе, ресторанов, все они находятся в моем подчинении. Нередко гостями нашего отеля становятся персоны уровня президентов и глав различных стран и готовить для них очень ответственно. В связи с этим качество исходных продуктов – это базовая составляющая нашей кухни, потому что отличных блюд не получить из невкусных ингредиентов. Ранее мы закупали импортные сыры, но сейчас берем белорусские от Туровского комбината. Во-первых, качество сыров Туровского молочного комбината не уступает иностранным аналогам, и цена радует. Во-вторых, мы поддерживаем отечественного производителя. Обычно мы используем Cream Cheese для приготовления десертов, и наши гости всегда оставляют восторженные отзывы о таких блюдах.

Артур Овчинников, бренд-шеф профессионального направления Novikov School, обладатель золотой медали Bocuse d'Or Russia 2015 года, имеет свое мнение о награде туровских сыров на дегустационном конкурсе в Брюселле: – Мы обучаем поваров и помогаем постоянно повышать квалификацию, поэтому очень важны все составляющие процесса обучения, в том числе и качество ингредиентов, на которых мы работаем в школе. Бренд CooKing зарекомендовал себя как качественный, стабильный и универсальный продукт, поэтому он занимает место в числе наших партнеров-поставщиков. Особенно хотелось отметить проработанный вкус, постоянные качественные характеристики и универсальность сливочного сыра Cream Cheese CooKing. Поздравляем коллег с наградой!

– Ключевой особенностью концепции бренда «Тануки» является особое внимание к качеству ингредиентов и технологиям изготовления блюд. Поэтому поставщики продукции у нас проходят самый тщательный многоступенчатый отбор. Например, для приготовления суши и роллов используем только кремчиз бренда CooKing. Cream Cheese CooKing сочетает в себе множество характеристик, которые удовлетворяют наши потребности: сыр натуральный, хорошо держит форму в холодных и горячих блюдах, качество продукции стабильно высокое. Не стоит забывать и об отличном сливочном вкусе сыра, ведь от его органолептических свойств зависит и качество наших суши и роллов, а мы дорожим своей репутацией на рынке, – прокомментировал успех туровского сыра на международной арене бренд-шеф ресторанов «Тануки» в Москве Олег Чакрян.

По итогам 2018 года ОАО «Туровский молочный комбинат» увеличил объемы реализации продукции на 48% по сравнению с предыдущим периодом. Высокий результат был обусловлен успешным стартом новых продуктов, усилением бренда CooKing на рынках Беларуси, России и Казахстана. Задачи на 2019 год еще более амбициозные и в фокусе динамично растущие рынки крупнейших мировых импортёров сыров – Китая и Японии.

Информация о конкурсе

International Taste Institute проводит сертификацию продукции на ежегодной основе, начиная с 2005 года. За это время было оценено и продегустировано свыше 15 000 продуктов питания и напитков со всего мира. Жюри премии состоит из авторитетных экспертов, знаменитых шеф-поваров и сомелье, а методология оценки вкусовых характеристик продуктов очень строгая – в среднем около 40 % поданных на конкурс продуктов не получают наград. Все эти составляющие позволили конкурсу Superior Taste Award получить мировое признание в качестве самой независимой сертификации. Только продукты, набравшие более 70 % баллов по оценке профессионального жюри, получают награду премии Superior Taste Award.

Информация о предприятии

ОАО «Туровский молочный комбинат» – современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским и европейским технологиям. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2013 году. Более 80% выпускаемой продукции поступает на внешние рынки. Производственные мощности рассчитаны на производство 30 тыс. тонн сыров в год.