Lexus в Минске. Теперь официально

28 июня в Минске были официально открыты два новых дилерских центра — Toyota и Lexus. И если автосалон Toyota стал вторым в Беларуси, то для марки Lexus это первое «пришествие» на наш рынок. Ведь ранее автомобили японского производителя проставлялись к нам неофициально. Оба центра входят в холдинг «Атлант-М».

Найти новые автосалоны легко. «Тойота Центр Минск Восток» и «Лексус-Минск» располагаются за МКАД на проспекте Независимости, между автосалонами KIA и VW.

«Тойота Центр Минск Восток» и «Лексус-Минск» будут предоставлять весь спектр услуг для приобретения и послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus.

Общая площадь территории дилерских центров составляет более двух гектаров. «Тойота Центр Минск Восток» включает в себя шоурум площадью 1121 кв.м и сервисную зону на 2774 кв.м, где находятся 13 слесарных и 6 кузовных постов, а также покрасочная камера. Дилерский центр «Лексус-Минск» состоит из шоурума площадью 886 кв.м и сервисной зоны на 488 кв.м, а также использует 4 отдельных слесарных поста и другую инфраструктуру на территории «Тойота Центр Минск Восток».

В обеих автоцентрах клиентам доступны программы кредитования, лизинга и страхования. Предусмотрен обмен автомобилей с пробегом любых марок на новые по программе Trade-in и другие услуги.

Официальную церемонию открыл президент ООО «Тойота Мотор» господин Сюдзи Суга, который впечатлил гостей трогательной речью на русском языке. На открытие приехал и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Беларуси господин Токунага Хироки.

Также в церемонии перерезания красной ленты приняли участие генеральный директор холдинга «Атлант-М» Сергей Савицкий и управляющий делами администрации Первомайского района г. Минска Алексей Ванкевич.