Большой британский фестиваль снова пройдет в Минске 23 июня

Уже традиционно, в первом месяце лета, центральная часть Минска превратится в новую культурную точку Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Как и в прошлом году, основные мероприятия дня британской культуры пройдут 23 июня в Верхнем городе и на улице Зыбицкой. На этот раз организаторы запланировали 14 тематических зон с различными активациями, фотолокациями, фуд-кортами и обширной музыкальной программой.

Фионна Гибб, посол Великобритании в Минске, на встрече с журналистами отметила, что с нетерпением ждет наступление Дня британской культуры на площади Свободы 23 июня, а также участия в фан-зоне возле Дворца Спорта 22 июня. "Я надеюсь, что каждый сможет найти что-то интересное для себя, для детей, подростков, родителей и даже для бабушек и дедушек! Приходите и веселитесь!», - подчеркнула Фионна Гибб.

В этот день каждый уголок Верхнего города представит британскую культуру. Уже традиционно фестиваль откроет шествие волынщиков Королевского Ирландского Полка, которое проследует от здания посольства Великобритании (ул. К. Маркса, 37) до главной сцены у Ратуши.

Предстоящий фестиваль затроент тему экологии. В 2019 году посольство Великобритании предпринимает максимум усилий по сокращению использования пластика. В рамках фестиваля будут организованы интерактивные экологические мастер-классы, а также на каждой из зон будут установлены контейнеры по раздельному сбору мусора.

Каретный дворик станет центральной образовательной зоной. Каждый желающий сможет проверить свой уровень английского языка и узнать об актуальных образовательных программах в Великобритании. Состоится презентация экзамена Cambridge English, а также программ изучения английского языка. В зоне «Литература» английский писатель Найджел Робертс презентует свою книгу «Гид по Беларуси» и поделится своими впечатлениями о Беларуси. Помимо этого организаторы впервые на фестивале представят английские произведения на белорусском языке.

На Зыбицкой развернется спортивная жизнь фестиваля. Для тех, кто хочет почувствовать себя участником Уимблдонского теннисного турнира, будет организован мини-корт. Обучение азам регби, игре в тач-регби, кикер и даже керлинг – все это будет организовано в рамках спортивной зоны фестиваля.

Актеры театра имени Янки Купалы представят на празднике шоу миниатюр. В программе также значатся представление батлейки «КапялюШ» и кукольная постановка «Панч и Джуди» от преподавателя и актера Роберта Стайлса. Кроме этого, Большой британский фестиваль посетят дизайнеры признанного и почитаемого проекта Fashion Scout (Лондон), они покажут свои коллекции на главной сцене.

В зоне «Творчество» запланированы: мастер-класс по вокалу и созданию песни, создание граффити на тему Великобритании, фото-пазл «Флаг Великобритании» и многое другое. На большом британском «автосалоне» презентуют новые модели Bentley и Land Rover. В свою очередь Jaguar Club Belarus организует экспозицию ретро-автомобилей, где представит публике эксклюзивные модели авто, собранные вручную. Также в рамках фестиваля презентуют новые зоны: «Инновации» и «История».

На фуд-кортах гостям будут предложены блюда по рецептам британской кухни. Среди участников гастрономических изысков отдельную нишу займут «хмельные» заведения, здесь гости смогут продегустировать любимые британцами пиво и сидр.

По всей территории Верхнего города весь день будут звучать популярные британские мелодии в исполнении британских и белорусских музыкантов. В Минск приедут хедлайнеры фестиваля: Dan Owen (Лондон), Clean Cut Kid (Ливерпуль), а также выступят DJ Blaise и шотландская кавер-группа Somethin’ Regenerated.

Большой британский фестиваль. 23 июня. Верхний город и улица Зыбицкая. Начало – в 13:00. Организатор мероприятия: посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси при поддержке Министерства культуры РБ.