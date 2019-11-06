Беларусь привлечет 15,5 млн евро на реализацию проекта "Чистая вода Витебской области"

Такую сумму кредита ЕБРР планируется привлечь в 2019-2021 годах для финансирования инвестиционного проекта "Чистая вода Витебской области". Кредит привлекается на 15 лет.

Проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР одобрен правительством в качестве основы для переговоров. Постановление Совета Министров №371 от 7 июня 2019 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Проведение переговоров и подписание редитного соглашения закреплено за Министерством жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Министерство может в случае необходимости вносить в документ не принципиаьные изменения.

