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11. 06. 2019

Беларусь привлечет 15,5 млн евро на реализацию проекта "Чистая вода Витебской области"

Такую сумму кредита ЕБРР планируется привлечь в 2019-2021 годах для финансирования инвестиционного проекта "Чистая вода Витебской области". Кредит привлекается на 15 лет.

Проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР одобрен правительством в качестве основы для переговоров. Постановление Совета Министров №371 от 7 июня 2019 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Проведение переговоров и подписание редитного соглашения закреплено за Министерством жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Министерство может в случае необходимости вносить в документ не принципиаьные изменения. 
 

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