В Бобруйске утонул подросток

11 июня около 16.00 на «Гусином пляже» в 5-м микрорайоне Бобруйска утонул 14-летний школьник из 32-й школы. Как сообщает «Вечерний Бобруйск», по информации ОСВОДа и спасателей, тело до сих пор не найдено.

Подростки компанией отдыхали на Березине в районе «Гусиного пляжя». Один из них прыгнул искупаться в реку и пропал. Друзья не смогли обнаружить его и обратились за помощью к расположившейся рядом женщине. Она и сообщила в МЧС о случившемся, сообщил Валерий Барсуков, начальник спасательной станции № 2.

Работа водолазов пока безуспешна - мальчика не могут найти. Мать подростка рассказала о том, Дмитрий - так зовут мальчика, накануне пошел в трудовой лагерь при школе. А после лагеря ребята пошли на реку.

Когда Дима пропал, его друзья пытались найти помощь у мужчин, проходивших мимо и обратились к ним с криками «Тонет! Тонет!». Однако прохожие подумали, что подростки шутят, и скрылись.

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