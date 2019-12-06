Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 17:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

В Бобруйске утонул подросток

Источник фото: Telegraf.by

11 июня около 16.00 на «Гусином пляже» в 5-м микрорайоне Бобруйска утонул 14-летний школьник из 32-й школы. Как сообщает «Вечерний Бобруйск», по информации ОСВОДа и спасателей, тело до сих пор не найдено.

Подростки компанией отдыхали на Березине в районе «Гусиного пляжя». Один из них прыгнул искупаться в реку и пропал. Друзья не смогли обнаружить его и обратились за помощью к расположившейся рядом женщине. Она и сообщила в МЧС о случившемся, сообщил Валерий Барсуков, начальник спасательной станции № 2. 

Работа водолазов пока безуспешна - мальчика не могут найти. Мать подростка рассказала о том, Дмитрий - так зовут мальчика, накануне пошел в трудовой лагерь при школе. А после лагеря ребята пошли на реку. 

Когда Дима пропал, его друзья пытались найти помощь у мужчин, проходивших мимо и обратились к ним с криками «Тонет! Тонет!». Однако прохожие подумали, что подростки шутят, и скрылись.
Читать полностью:  https://news.tut.by/society/641317.html

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.