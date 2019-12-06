До 200 заявок в Минске поступает на одну арендную квартиру госжилфонда

В Минске востребуемо арендное жилье. На одну квартиру коммерческого использования поступает от 50 до 200 заявок, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман.

Всего примерно 60% арендного жилья госжилфонда предоставляется белорусам, состоящим на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если очередников нет, могут заселиться и другие. Около 30% жилья распределяется между теми, кто имеет первоочередное право на его получение, в числе которых молодые специалисты, служащие, которые получили образование за счет республиканского или местного бюджетов, работники при назначении на должность в случае переезда в Минск из другой местности. Примерно 10% предназначено для военнослужащих и приравненных к ним лицам.

Ольга Герман отметила, что новая редакция Жилищного кодекса, принятая в мае 2019 года, систематизирует правовые нормативные акты в сфере жилищных правоотношений, в том числе корректирует вопросы регулирования арендного жилья. Белорусский арендный жилищный фонд, согласно данным на 1 апреля 2019 года, составляет 142 410 квартир, из них 121 000 - бывшие служебные жилые помещения, которые сдавались внаем, сообщает БелТА.

В 2019 году планируется строительство еще 135 000 кв.м арендного жилья, из них 33,25 тыс. кв.м в Гродненской области, 28,35 тыс. кв.м в Гомельской и 26,25 тыс. кв.м в Брестской. В Минске будут введены в эксплуатацию 11,4 тыс. кв.м, в Минской и Витебской областях - по 10,5 тыс. кв.м.

В Кунцевщине, Лошице и Сухарево в среднем 1-комнатная квартира общей площадью 32 кв.м из госжилфонда обходится примерно в 163 рубля в месяц, тогда как на рынке собственники просят не менее $200 в эквиваленте (350-400 рублей).

В Гродно и Витебске арендная плата за налогичную квартиру из госжилфонда в среднем составляет 97 рублей, двухкомнатную - 146 рублей, трехкомнатную площадью 69 кв.м - 211 рублей.

В райцентрах (Лида, Волковыск, Сморгонь, Слоним, Новогрудок и др.) - 50, 73 и 105 рублей соответственно.