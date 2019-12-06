Минфин рассматривает две возможности оплаты дорожного сбора

Возможность оплаты дорожного сбора по месяцам или включение его в стоимость топлива - такие концепции рассматриваются на уровне Минфина, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Максим Ермолович пояснил, что есть "концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. По нашей задумке, человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети - на месяц, два, на год". В ходе обсуждения появился альтернативный вариант - включение дорожного сбора в стоимость автомобильного топлива. Этот вариант также направлен на согласование, сообщает БелТА.

Министр финансов отметил, что строительство, улучшение состояния дорог и развитие дорожной инфрастурктуры требует средств, поэтому без дорожного сбора не обойтись. Однако, в какой форме он будет реализован, является предметом обсуждений, по словам эксперта.

