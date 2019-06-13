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13. 06. 2019

7 июня 2019 года в Минске состоялся долгожданный второй концерт рок-дивы Даны Соколовой

7 июня 2019 года в Минске (клуб “RE:PUBLIC”) состоялся долгожданный второй концерт рок-дивы Даны Соколовой.

Перенос концерта на месяц не повлиял на количество людей, которые пришли зарядиться энергией любимого исполнителя. Напомним, что концерт должен был состояться 4 мая, но, в связи с изменением времени вылета рейса (Воронеж-Москва) авиакомпанией S7, Дана не успела прилететь в Беларусь, не смотря на все приложенные ей и организаторами усилия.

Концерт посетило более 700 человек. Как и всегда группу белорусы встретили тепло и с подарками.

Компанией СООО “Оазис Груп” была организована VIP-зона мероприятия, гостям были предоставлены  энергетические напитки Gorilla  и соки Villa Dini.

Официальный представитель техники Xiaomi на территории Республики Беларусь xmi.by в преддверии концерта разыграл в социальных сетях оригинальную колонку, которая стала отличным подарком для ценителей качественного звука.

Интересный факт: 7 июня, помимо концерта, группа отмечала ещё одно событие - день рождения бас-гитариста Александра (Черкасяна) Черкасова. Весь зал поздравлял Александра, а после концерта всю группу встречал стратегический партнер, которым было подготовлено игровое пространство Quvalda.

По приезду группы артистов встречал музыкальный партнер - белорусская студия звукозаписи “МОВА”.

После концерта прошла запланированная автограф-сессия с Даной Соколовой, на которой поклонники имели возможность не только получить автограф из рук кумира, но также сделать фото на память. Организаторы для всех гостей подготовили специальные карточки для автографов, которые раздавали всем бесплатно.

Команда организаторов концерта Spielmann.Team благодарит всех своих партнеров и группу Дана Соколова за потрясающий концерт.

Организатор: S.EventGroup, Spielmann.Team

 

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