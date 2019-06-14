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14. 06. 2019

Выставка «Эми Уайнхаус: семейный портрет» открыта с 15 июня по 31 августа

13 июня состоялось превью легендарной выставки Еврейского музея Лондона «Эми Уайнхаус: Семейный портрет» (Amy Winehouse: A Family Portrait). Экспозиция посвящена культовой певице, шестикратной обладательнице премии «Грэмми», чьи предки родом из Беларуси. Показ экспозиции — символичное завершение ее истории и возвращение домой семьи Уайнхаус. Брат Эми Алекс вместе с женой и сыном приехали в Минск — это первый приезд семьи на свою историческую родину со времен эмиграции.

За два часа до превью экспозиции Национальный исторический архив Беларуси сообщил, что найдено свидетельство о рождении Бенджамина Уайнхауса — прадедушки Эми. На открытие приехал главный куратор Еврейского музея Лондона Доминик Чеховски, и всего на 12 часов специально прилетела директор Еврейского музея Лондона Эбигейл Моррис, которые высоко оценили уровень проделанной работы.

Выставка была создана в 2013 году в Лондоне при участии старшего брата Эми — Алекса Уайнхауса. Сегодня экспозиция представлена в художественной галерее Михаила Савицкого и продлится с 15 июня по 31 августа. Минск — единственный город СНГ и последний город в мире, где организован показ экспозиции, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.

Задолго до смерти Эми у ее брата, Алекса Уайнхауса, была идея написать книгу — историю их семьи, как представление всех еврейских семей в Великобритании. Этого так и не случилось. Однако случайность и время позволили, благодаря Еврейскому музею в Лондоне, наконец, рассказать эту историю.

Семейные фотографии на выставке повлияли на ее название «Эми Уайнхаус: Семейный портрет». Алекс хотел показать, что Эми является неотъемлемым членом сильной и яркой еврейской семьи. Особенное место в экспозиции занимает генеалогическое древо, которое начинается с Харриса Уайнхауса, иммигрировавшего в Великобританию из Беларуси в 1890 году.

«Выставка никогда не была просто о моей сестре для того, чтобы понять и узнать ее, крайне важно, чтобы вы также знали, откуда она родом, что привело к тому, что она стала одним из самых признанных талантов своего поколения. Это не просто история одного человека или даже одной семьи — это история всех нас, от Лондона до Кейптауна, от Нью-Йорка до Тель-Авива» отметил брат Эми Алекс Уайнхаус (из предисловия книги о выставке Amy Winehouse: A Family Portrait).

Предметы и личные вещи, предоставленные для выставки с одной стороны, настолько обычные, что могли принадлежать любому человеку возраста Эми: книги, записи, компакт-диски, магниты на холодильник, пыльная гитара и поношенная одежда. С другой, «Грэмми» и коллекция из тура подтверждает тот факт, что Эми не была обычной 27-летней девушкой.

Один из самых знаковых предметов в музее старый чемодан с фотографиями. В нем было множество снимков, отражающих жизнь и личную историю Эми. Родители, этапы взросления певицы, фотографии любимой кошки Кэти Буш; школьных друзей, подростков в прокуренных спальнях, снимки тетей и дядей и других членов семьи. Именно эти фотографии Эми просматривала со своим отцом за несколько дней до своей смерти.

«Этот проект пример того, какие потрясающие идеи можно реализовать совместными усилиями. Приятно осознавать, что для людей, которые когда-то казались совершенно далекими и чужими, интересна и важна наша общая история. Они возвращаются сюда как полноценные участники культурного процесса в нашей стране. Это возможность лучше понять свое культурное наследие, которое развивалось в контексте определенных исторических обстоятельств, и укрепить национальную идентичность. Семья Уайнхаус приехала в Минск впервые со времен эмиграции их прапрадеда. Харриса Уайнхауса, в 1890 году. Они уже совершили прогулку по еврейским местам Минска», рассказала основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон.

Еще одним важным моментом в создании концепции выставки стало эссе, которое Эми написала для своего прослушивания в Театральной Школе Сильвии Янг в 1997 году. Эссе 13-летней Эми это честность и амбиции далеко за пределами ее возраста. Оно показало понимание важности ее наследия и семьи, а также ее желание пойти другим путем: «Мне говорили, что я наделена прекрасным голосом, и, кажется, в этом заслуга моего папы. Хотя, в отличие от моего папы, его семьи и прадедов, я хочу сделать что-то с теми талантами, которые мне «дарованы». Эссе Эми послужило основой для выставки наряду с голосом ее семьи с этой целью Алекс написал серию честных и ласковых подписей. Этот текст показывает, что его отношения с Эми были типичными для старшего брата. Но также передает настоящее чувство потери брата, пытающегося справиться с фактом смерти его младшей сестры и воспоминаниями о ней через вещи, которые она оставила.

Для реализации такого масштабного и мультикультурного проекта понадобилась коллективная работа сразу нескольких партнеров на международном уровне. Инициаторы и организаторы выставки в Минске — Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Гете-Институт и Посольство Великобритании в Беларуси. Поддержку оказали Музей истории города Минска, Посольство Израиля в Беларуси, ведущие IT-компании Gismart и Itransition и другие партнеры.

«Сам факт приезда выставки такого уровня уже говорит о значимости проекта не только для Беларуси, но и для всех стран, представителей которых он объединяет. Мы очень рады, что память о легендарной исполнительнице Эми Уайнхаус помогла нам получить поддержку стольких партнеров. Показывая выставку, мы сможем не только поведать историю семьи Уайнхаус, но и рассказать о ее белорусско-еврейских корнях. Ведь наследие Эми во многом повлияло и на ее творчество», добавил директор Гёте-Института в Беларуси Якоб Рачек.

«Эта выставка проходит в Минске благодаря сотрудничеству большого количества людей и организаций, в том числе и Посольства Великобритании. Мы очень благодарны Еврейскому музею в Лондоне за согласие одолжить нам эту уникальную коллекцию. Беларусь последнее место, где эта выставка будет показана, а до этого ее повидали многие страны и столицы. Это достойный финал этой выставки, учитывая белорусское наследие Эми. Эми Уайнхаус остается легендой британской и мировой музыкальной сцены, и ее песни выдержат испытание временем. А сейчас белорусские поклонники таланта Эми смогут насладиться возможностью ближе познакомиться с ее жизнью и тем, что ее вдохновляло», прокомментировала Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.

Экспозиция в Минске будет сопровождаться специально подготовленной программой мероприятий: концерты, вечеринки, лекции от ведущих экспертов на тему еврейского наследия в Беларуси. 23 июня состоится Большой британский фестиваль, где гости смогут услышать концерт-трибьют Эми Уайнхаус. Также все лето в меню баров: «Пересмешник» и «Винный шкаф» будут представлены фирменные безалкогольные коктейли #AmyFromMinsk.

 

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