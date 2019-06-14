Выставка «Эми Уайнхаус: семейный портрет» открыта с 15 июня по 31 августа

13 июня состоялось превью легендарной выставки Еврейского музея Лондона «Эми Уайнхаус: Семейный портрет» (Amy Winehouse: A Family Portrait). Экспозиция посвящена культовой певице, шестикратной обладательнице премии «Грэмми», чьи предки родом из Беларуси. Показ экспозиции — символичное завершение ее истории и возвращение домой семьи Уайнхаус. Брат Эми Алекс вместе с женой и сыном приехали в Минск — это первый приезд семьи на свою историческую родину со времен эмиграции.

За два часа до превью экспозиции Национальный исторический архив Беларуси сообщил, что найдено свидетельство о рождении Бенджамина Уайнхауса — прадедушки Эми. На открытие приехал главный куратор Еврейского музея Лондона Доминик Чеховски, и всего на 12 часов специально прилетела директор Еврейского музея Лондона Эбигейл Моррис, которые высоко оценили уровень проделанной работы.

Выставка была создана в 2013 году в Лондоне при участии старшего брата Эми — Алекса Уайнхауса. Сегодня экспозиция представлена в художественной галерее Михаила Савицкого и продлится с 15 июня по 31 августа. Минск — единственный город СНГ и последний город в мире, где организован показ экспозиции, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.

Задолго до смерти Эми у ее брата, Алекса Уайнхауса, была идея написать книгу — историю их семьи, как представление всех еврейских семей в Великобритании. Этого так и не случилось. Однако случайность и время позволили, благодаря Еврейскому музею в Лондоне, наконец, рассказать эту историю.

Семейные фотографии на выставке повлияли на ее название — «Эми Уайнхаус: Семейный портрет». Алекс хотел показать, что Эми является неотъемлемым членом сильной и яркой еврейской семьи. Особенное место в экспозиции занимает генеалогическое древо, которое начинается с Харриса Уайнхауса, иммигрировавшего в Великобританию из Беларуси в 1890 году.

«Выставка никогда не была просто о моей сестре — для того, чтобы понять и узнать ее, крайне важно, чтобы вы также знали, откуда она родом, что привело к тому, что она стала одним из самых признанных талантов своего поколения. Это не просто история одного человека или даже одной семьи — это история всех нас, от Лондона до Кейптауна, от Нью-Йорка до Тель-Авива» — отметил брат Эми Алекс Уайнхаус (из предисловия книги о выставке Amy Winehouse: A Family Portrait).

Предметы и личные вещи, предоставленные для выставки — с одной стороны, настолько обычные, что могли принадлежать любому человеку возраста Эми: книги, записи, компакт-диски, магниты на холодильник, пыльная гитара и поношенная одежда. С другой, «Грэмми» и коллекция из тура подтверждает тот факт, что Эми не была обычной 27-летней девушкой.

Один из самых знаковых предметов в музее — старый чемодан с фотографиями. В нем было множество снимков, отражающих жизнь и личную историю Эми. Родители, этапы взросления певицы, фотографии любимой кошки Кэти Буш; школьных друзей, подростков в прокуренных спальнях, снимки тетей и дядей и других членов семьи. Именно эти фотографии Эми просматривала со своим отцом за несколько дней до своей смерти.

«Этот проект — пример того, какие потрясающие идеи можно реализовать совместными усилиями. Приятно осознавать, что для людей, которые когда-то казались совершенно далекими и чужими, интересна и важна наша общая история. Они возвращаются сюда как полноценные участники культурного процесса в нашей стране. Это возможность лучше понять свое культурное наследие, которое развивалось в контексте определенных исторических обстоятельств, и укрепить национальную идентичность. Семья Уайнхаус приехала в Минск впервые со времен эмиграции их прапрадеда. Харриса Уайнхауса, в 1890 году. Они уже совершили прогулку по еврейским местам Минска», — рассказала основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон.

Еще одним важным моментом в создании концепции выставки стало эссе, которое Эми написала для своего прослушивания в Театральной Школе Сильвии Янг в 1997 году. Эссе 13-летней Эми — это честность и амбиции далеко за пределами ее возраста. Оно показало понимание важности ее наследия и семьи, а также ее желание пойти другим путем: «Мне говорили, что я наделена прекрасным голосом, и, кажется, в этом заслуга моего папы. Хотя, в отличие от моего папы, его семьи и прадедов, я хочу сделать что-то с теми талантами, которые мне «дарованы». Эссе Эми послужило основой для выставки наряду с голосом ее семьи — с этой целью Алекс написал серию честных и ласковых подписей. Этот текст показывает, что его отношения с Эми были типичными для старшего брата. Но также передает настоящее чувство потери брата, пытающегося справиться с фактом смерти его младшей сестры и воспоминаниями о ней через вещи, которые она оставила.

Для реализации такого масштабного и мультикультурного проекта понадобилась коллективная работа сразу нескольких партнеров на международном уровне. Инициаторы и организаторы выставки в Минске — Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Гете-Институт и Посольство Великобритании в Беларуси. Поддержку оказали Музей истории города Минска, Посольство Израиля в Беларуси, ведущие IT-компании Gismart и Itransition и другие партнеры.

«Сам факт приезда выставки такого уровня уже говорит о значимости проекта не только для Беларуси, но и для всех стран, представителей которых он объединяет. Мы очень рады, что память о легендарной исполнительнице Эми Уайнхаус помогла нам получить поддержку стольких партнеров. Показывая выставку, мы сможем не только поведать историю семьи Уайнхаус, но и рассказать о ее белорусско-еврейских корнях. Ведь наследие Эми во многом повлияло и на ее творчество», — добавил директор Гёте-Института в Беларуси Якоб Рачек.

«Эта выставка проходит в Минске благодаря сотрудничеству большого количества людей и организаций, в том числе и Посольства Великобритании. Мы очень благодарны Еврейскому музею в Лондоне за согласие одолжить нам эту уникальную коллекцию. Беларусь — последнее место, где эта выставка будет показана, а до этого ее повидали многие страны и столицы. Это достойный финал этой выставки, учитывая белорусское наследие Эми. Эми Уайнхаус остается легендой британской и мировой музыкальной сцены, и ее песни выдержат испытание временем. А сейчас белорусские поклонники таланта Эми смогут насладиться возможностью ближе познакомиться с ее жизнью и тем, что ее вдохновляло», — прокомментировала Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.

Экспозиция в Минске будет сопровождаться специально подготовленной программой мероприятий: концерты, вечеринки, лекции от ведущих экспертов на тему еврейского наследия в Беларуси. 23 июня состоится Большой британский фестиваль, где гости смогут услышать концерт-трибьют Эми Уайнхаус. Также все лето в меню баров: «Пересмешник» и «Винный шкаф» будут представлены фирменные безалкогольные коктейли #AmyFromMinsk.