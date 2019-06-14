Программа международной конференции “Digital Day Belarus”

Международная конференция “Digital Day Belarus” при участии и поддержке официального маркетингового партнера Facebook и Instagram @Aitarget состоится 5 июля (пятница) с 10.00 до 19.00 (свободное время на обед 14.00-15.00) в "Доме Москвы". Ожидаемое количество - 230 участников.

Для кого это мероприятие:

· для бизнеса любого типа, для руководителей и специалистов,

o Аудитория Internet в Беларуси в 2019 перевалила за 5.000.000 активных пользователей, соц сети по статистике являются источником №1 для получения информации о вашем бизнесе, о продуктах и услугах – на конференции вы узнаете как эффективно донести свою информацию до любого, в любой точке страны и мира.

o активно продавать в B2C,

o искать и находить партнеров в B2B;

· для тех, кто выстраивает личный бренд в современной цифровой среде;

· для тех, кто уже много пробовал и запутался в изменчивой digital отрасли;

· для СМИ и тех, кто хочет развить новые медиа в digital среде и зарабатывать на этом ;

· для специалистов по маркетингу и рекламе ;

· для фрилансеров и сотрудников рекламных агентств, которые хотят помогать бизнесу эффективно продвигать товары и услуги.

Всё что вы хотели узнать про продвижение в современной цифровой среде, но не знали, у кого спросить!



Конференция ”Digital Day Belarus” это:

- целый день про работающие инструменты и эффективные стратегии цифрового маркетинга

- 12 специалистов по работе в Facebook, Instagram, Youtube включая официальных партнеров Facebook и Instagram.

- разбор и рекламных и BTL инструментов, без которых эффективная работа в современном мире просто невозможна (bonus промокоды на использование этих инструментов для участников)



Программа конференции состоит из 12 шагов-докладов к системному использованию digital инструментов и стратегий в вашем бизнесе:



Спикеры мероприятия

Евгений Мокин (Украина)

Founder/CMO в Median ads



Сертифицированный специалист Facebook. Стратег в performance рекламе, специализируется на Customer Journey Development и коммуникационных стратегиях - от планирования до полной реализации.



В digital маркетинге более 6 лет, из которых 3 года занимается продвижением на западных рынках, в частности по рынку США. Продвигал проекты с аудиторией более чем 10,000,000 посетителей ежемесячно и работал с бюджетами в миллионы долларов.

В портфолио более 10,000 рекламных кампаний с общим бюджетом более $10,000,000 и стоимостью за клик от $0.001 до $0.005, $0.004 за просмотр видео, 32% CTR, 87% CR и 1,504% ROAS для Taft, Ericson, Concert.ua, Eurovision, Templatemonsters, и десятки других.



Максимальный суточный бюджет на рекламу в социальных медиа составлял $121,000. Привлек своим клиентам более $130,000,000 дохода и инвестиций.



Автор обучающих материалов и спикер престижного курса digital школы Projector.

Докладчик digital ивентов в Восточной Европе и России:

— Facebook Bootcamp Kyiv Украина

— Найди свой трафик 2 – Россия

— SMMRocks Украина.



Тема доклада

Коммуникационная стратегия в рекламных креативах

- Эмоцио vs Рацио? Роль транзакционного анализа

- Разработка коммуникаций в Customer Journey Mapping

- Какие форматы наиболее эффективны в рекламе в социальных медиа?

- Аналитика успешности рекламных креативов

Анастасия Табунова ( Россия)

Aitarget – официальный маркетинговый партнёр и официальный реселлер рекламы в Facebook и Instagram с 2015 года. В 2016 году Aitarget была удостоена премии Facebook Innovation Spotlight за разработку инновационной технологии персонализированной видеорекламы.



Ведущий менеджер по работе с брендами в Aitarget. Работает с брендами из TOP-50 (Лореаль, Chanel, LVMH, Estee Lauder, и тп).

Сертифицированный специалист Facebook Blueprint.

Преподаватель в Технограде и Британской школе дизайна.

Спикер профильных мероприятий (Think with Google, RIW, РИФ).

Тема доклада

Instagram и Facebook для малого бизнеса.

- видео как основной тренд 2019

- как превратить просмотры в реальные заказы и покупки

- 5 секретных секретов эффективного видео для бизнеса в Facebook и Instagram

Ольга Берек ( Россия)

владелец брендингового агентства CMYK Laboratory

— ведёт лучший блог по версии Digital Awards 2018, с аудиторией более 830 000 подписчиков.

— создатель уникального кроссплатформенного инструмента по работе с агентами влияния в Instagram. Сейчас им пользуются более 10 000 людей ежедневно.

— идеолог движения «Развиртуализации блогеров»,

— основатель премии «ТОП-блогер»,

— бизнес-мама 2018.



Тема доклада

Как и зачем работать и блогерами, лидерами мнений и инфлюенсерами в соц сетях?

Анна Шагун (Беларусь)

руководитель PR-проектов РАБОТА.TUT.BY

— Опыт работы в маркетинге и рекламе более 9 лет.

— Спикер более 30 бизнес-мероприятий и отраслевых конференций.

— Подготовила более 100 материалов по аналитике рынка труда, исследований

мнений работодателей и соискателей. На постоянной основе выступает с

экспертными комментариями в СМИ.



Тема доклада

Рынок digital-профессий в Республике Беларусь

Пётр Костюков (Россия)

ТОП специалист по таргетированной рекламе в Facebook

— Digital media buyer и аналтитик в Profi.Travel (российский онлайн-издатель с 100000 аудиторией турагентов РФ и СНГ)

— Интернет-маркетолог. Таргетолог и веб-аналитик. Опытный стратег в нише b2b.

— Автор блога про таргетированную рекламу TargetBoy.ru

— Администратор крупнейшего сообщества про бизнес инструменты в Facebook SmmBusinessTools



Тема доклада

Как тестировать рекламу в Facebook?

Рабочие методы, популярные мифы, особенности, требующие в Facebook Ads отдельной методологии.

Илья Слюсарев (Россия)

Контент-менеджер SMMplanner (более 500.000 пользователей ) и SMM.school



Тема доклада

«Быстрое контент-производство Stories в соц сетях для бизнеса»

Как блогерам, развиваторам личного бренда и SMMщикам делать stories просто, быстро и качественно, возможно даже дёшево ;)

— Качество Историй с точки зрения зрителя

— Технологии придумывания Историй

— Что делать, чтобы истории не пролистывались



Марина Рыжко (Россия )

Создатель Школы email-маркетинга UniSender



- Выросла из email-маркетолога до руководителя направления обучения в компании UniSender;

- За прошлый год выступила более 120 раз на профильных конференциях, курсах, мастер-классах и вебинарах;

- Научила больше, чем 4000 студентов-владельцев бизнесов самостоятельно выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами с помощью рассылок.

Тема доклада

Почему все хоронят email-маркетинг?

Тезисы:

- Как создать работающую стратегию рассылок когда бюджета нет.

- Работающие email-рассылки без дорогих специалистов своими силами

- Как интегрировать email базу в social media marketing и ничего не сломать.



Богатушин Антон (Россия )

Cпециалист по видеорекламе и аналитике YouTube.

Учредитель Upsalesvideo, сервиса по созданию и озвучке видеороликов Upsaleslab.ru

- 7 лет с большим успехом продвигает в YouTube и социальных сетях интернет-магазины, маркетплейсы, турфирмы, кафе и рестораны, издательства, мероприятий разной направленности, детские магазины, магазины одежды и обуви и другие ниши.

Среди клиентов: Яндекс деньги, Befree, Kari, банк Санкт-Петербург, Good Wood, Риф Гош, Купи билет и сотня других.

- любит и умеет рассказывать про видеомаркетинг на конференциях:

«Суровый Питерский SMM», «Найди свой трафик», «VideoDays», «Vidconf», «Locomotif», «Неделя Байнета»,«SMM десант», «Cybermarketing», «Системный YouTube»

«Высшая школа трафика» и другие.



Тема доклада

Продвижение видео - уровня GOD в 2019 г.

Тезисы:

- Мифы, особенности, лайфхаки видеомаркетинга

- Как сделать 100000 реальных просмотров вашего видео по 1 копейке.

- 3 важных шага к уменьшении стоимость просмотра в 4 раза

- увеличиваем конверсию в продажи в 5 раз из видео.

Дарья Манелова (Россия)

Автор книги-бестселлера "Как зарабатывают в Instagram"

- создатель агентства BrightMind

- спикер Сбербанка, «Точки», «Нетологии» и профильных конференций «Найди свой трафик», «SMM-Десант», «Суровый Питерский SMM».

- за 3 года работы агентства создала более 200 стратегий для различных Instagram-ниш.

- привела более 1 150 000 «живых» читателей в аккаунты клиентов

- обучила свыше 2500 человек за время существования проекта «Школы предпринимательства в Инстаграм».

- Администратор крупнейшего бизнес сообщества про Instagram в Facebook (30.000 участников)

Тема доклада

Instagram как сеть для продаж.

- выстраивание воронки продаж в Instagram для бизнеса

- как продавать в Instagram без гонки за количеством подписчиков

Елена Пушкина (Беларусь)

руководитель ООО «Центр юристов и медиаторов»

- профессиональный юрист с 19 летним опытом работы, из них 9 лет адвокатом Минской городской коллегии адвокатов

- одно из направлений , юридическое сопровождение субъектов хозяйствования в сфере Digital и Рекламы, интеллектуальной собственности , авторского права и IT.



Тема доклада

- особенности договоров на предоставление услуг в сфере Digital;

- юридические ловушки и отдельные вопросы рекламного законодательства;

- как обезопасить компанию при работе в соц сетях, кому принадлежат созданные фрилансерами группы, страницы и контент в них и как не потерять всё это;

- как юридически грамотно работать с рекламными бюджетами соц сетей;

- можно ли ставить в соц сетях цену и давать контакты и другие юридические мифы про SMM.



Наталья Лёгкая (Бертош) (Беларусь)

специалист в сфере персонального маркетинга, основатель Центра личного брендинга и мотивации «Волшебный пендель»

- Работала на ведущих позициях в корпорациях: МТС, Heineken, Алютех.

- Автор публикаций для профильных изданий (probisuness.io, marketing.by).

- Организатор первой в Беларуси практической конференции "Личный бренд. Тренды. Технологии. Мотивация".

- Спикер конференций и бизнес-проектов

Тема доклада

Системный персональный маркетинг в соц сетях

- личный бренд руководителя и специалиста в современной цифровой среде

- кейсы "успешный успех"

- пошаговый план развития персонального бренда



И во время конференции и после неё вы можете задавать вопросы спикерам и получать ответы!

Самые популярные вопросы про digital марекетинг на которые вы получите ответы на Digital Day Belarus 2019

- А есть ли в соц сетях аудитория для моего бизнеса?

- У нас серьезный бизнес зачем нам эти дурацкие картинки в соц сетях?

- Как начать? О чем писать? Как понять интересно ли это людям?

- Где брать первых подписчиков и нужны ли они вообще для эффективной рекламы?

- С какими лидерами мнений можно сотрудничать в Instagram и Facebook?

- Как начать давать рекламу в Facebook и Instagram и не слить бюджеты?

- Что лучше картинки или видео и ставить ли хештеги к каждому фото и под видео?



