Программа международной конференции “Digital Day Belarus”

Международная конференция “Digital Day Belarus” при участии и поддержке официального маркетингового партнера Facebook и Instagram @Aitarget состоится 5 июля (пятница) с 10.00 до 19.00 (свободное время на обед 14.00-15.00) в "Доме Москвы". Ожидаемое количество - 230 участников.
Для кого это мероприятие:
· для бизнеса любого типа, для руководителей и специалистов,
o Аудитория Internet в Беларуси в 2019 перевалила за 5.000.000 активных пользователей, соц сети по статистике являются источником №1 для получения информации о вашем бизнесе, о продуктах и услугах – на конференции вы узнаете как эффективно донести свою информацию до любого, в любой точке страны и мира.
o активно продавать в B2C,
o искать и находить партнеров в B2B;
· для тех, кто выстраивает личный бренд в современной цифровой среде;
· для тех, кто уже много пробовал и запутался в изменчивой digital отрасли;
· для СМИ и тех, кто хочет развить новые медиа в digital среде и зарабатывать на этом ;
· для специалистов по маркетингу и рекламе ;
· для фрилансеров и сотрудников рекламных агентств, которые хотят помогать бизнесу эффективно продвигать товары и услуги.
Всё что вы хотели узнать про продвижение в современной цифровой среде, но не знали, у кого спросить!
Конференция ”Digital Day Belarus” это:
- целый день про работающие инструменты и эффективные стратегии цифрового маркетинга
- 12 специалистов по работе в Facebook, Instagram, Youtube включая официальных партнеров Facebook и Instagram.
- разбор и рекламных и BTL инструментов, без которых эффективная работа в современном мире просто невозможна (bonus промокоды на использование этих инструментов для участников)
Программа конференции состоит из 12 шагов-докладов к системному использованию digital инструментов и стратегий в вашем бизнесе:
Спикеры мероприятия
Евгений Мокин (Украина)
Founder/CMO в Median ads
Сертифицированный специалист Facebook. Стратег в performance рекламе, специализируется на Customer Journey Development и коммуникационных стратегиях - от планирования до полной реализации.
В digital маркетинге более 6 лет, из которых 3 года занимается продвижением на западных рынках, в частности по рынку США. Продвигал проекты с аудиторией более чем 10,000,000 посетителей ежемесячно и работал с бюджетами в миллионы долларов.
В портфолио более 10,000 рекламных кампаний с общим бюджетом более $10,000,000 и стоимостью за клик от $0.001 до $0.005, $0.004 за просмотр видео, 32% CTR, 87% CR и 1,504% ROAS для Taft, Ericson, Concert.ua, Eurovision, Templatemonsters, и десятки других.
Максимальный суточный бюджет на рекламу в социальных медиа составлял $121,000. Привлек своим клиентам более $130,000,000 дохода и инвестиций.
Автор обучающих материалов и спикер престижного курса digital школы Projector.
Докладчик digital ивентов в Восточной Европе и России:
— Facebook Bootcamp Kyiv Украина
— Найди свой трафик 2 – Россия
— SMMRocks Украина.
Тема доклада
Коммуникационная стратегия в рекламных креативах
- Эмоцио vs Рацио? Роль транзакционного анализа
- Разработка коммуникаций в Customer Journey Mapping
- Какие форматы наиболее эффективны в рекламе в социальных медиа?
- Аналитика успешности рекламных креативов
Анастасия Табунова ( Россия)
Aitarget – официальный маркетинговый партнёр и официальный реселлер рекламы в Facebook и Instagram с 2015 года. В 2016 году Aitarget была удостоена премии Facebook Innovation Spotlight за разработку инновационной технологии персонализированной видеорекламы.
Ведущий менеджер по работе с брендами в Aitarget. Работает с брендами из TOP-50 (Лореаль, Chanel, LVMH, Estee Lauder, и тп).
Сертифицированный специалист Facebook Blueprint.
Преподаватель в Технограде и Британской школе дизайна.
Спикер профильных мероприятий (Think with Google, RIW, РИФ).
Тема доклада
Instagram и Facebook для малого бизнеса.
- видео как основной тренд 2019
- как превратить просмотры в реальные заказы и покупки
- 5 секретных секретов эффективного видео для бизнеса в Facebook и Instagram
Ольга Берек ( Россия)
владелец брендингового агентства CMYK Laboratory
— ведёт лучший блог по версии Digital Awards 2018, с аудиторией более 830 000 подписчиков.
— создатель уникального кроссплатформенного инструмента по работе с агентами влияния в Instagram. Сейчас им пользуются более 10 000 людей ежедневно.
— идеолог движения «Развиртуализации блогеров»,
— основатель премии «ТОП-блогер»,
— бизнес-мама 2018.
Тема доклада
Как и зачем работать и блогерами, лидерами мнений и инфлюенсерами в соц сетях?
Анна Шагун (Беларусь)
руководитель PR-проектов РАБОТА.TUT.BY
— Опыт работы в маркетинге и рекламе более 9 лет.
— Спикер более 30 бизнес-мероприятий и отраслевых конференций.
— Подготовила более 100 материалов по аналитике рынка труда, исследований
мнений работодателей и соискателей. На постоянной основе выступает с
экспертными комментариями в СМИ.
Тема доклада
Рынок digital-профессий в Республике Беларусь
Пётр Костюков (Россия)
ТОП специалист по таргетированной рекламе в Facebook
— Digital media buyer и аналтитик в Profi.Travel (российский онлайн-издатель с 100000 аудиторией турагентов РФ и СНГ)
— Интернет-маркетолог. Таргетолог и веб-аналитик. Опытный стратег в нише b2b.
— Автор блога про таргетированную рекламу TargetBoy.ru
— Администратор крупнейшего сообщества про бизнес инструменты в Facebook SmmBusinessTools
Тема доклада
Как тестировать рекламу в Facebook?
Рабочие методы, популярные мифы, особенности, требующие в Facebook Ads отдельной методологии.
Илья Слюсарев (Россия)
Контент-менеджер SMMplanner (более 500.000 пользователей ) и SMM.school
Тема доклада
«Быстрое контент-производство Stories в соц сетях для бизнеса»
Как блогерам, развиваторам личного бренда и SMMщикам делать stories просто, быстро и качественно, возможно даже дёшево ;)
— Качество Историй с точки зрения зрителя
— Технологии придумывания Историй
— Что делать, чтобы истории не пролистывались
Марина Рыжко (Россия )
Создатель Школы email-маркетинга UniSender
- Выросла из email-маркетолога до руководителя направления обучения в компании UniSender;
- За прошлый год выступила более 120 раз на профильных конференциях, курсах, мастер-классах и вебинарах;
- Научила больше, чем 4000 студентов-владельцев бизнесов самостоятельно выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами с помощью рассылок.
Тема доклада
Почему все хоронят email-маркетинг?
Тезисы:
- Как создать работающую стратегию рассылок когда бюджета нет.
- Работающие email-рассылки без дорогих специалистов своими силами
- Как интегрировать email базу в social media marketing и ничего не сломать.
Богатушин Антон (Россия )
Cпециалист по видеорекламе и аналитике YouTube.
Учредитель Upsalesvideo, сервиса по созданию и озвучке видеороликов Upsaleslab.ru
- 7 лет с большим успехом продвигает в YouTube и социальных сетях интернет-магазины, маркетплейсы, турфирмы, кафе и рестораны, издательства, мероприятий разной направленности, детские магазины, магазины одежды и обуви и другие ниши.
Среди клиентов: Яндекс деньги, Befree, Kari, банк Санкт-Петербург, Good Wood, Риф Гош, Купи билет и сотня других.
- любит и умеет рассказывать про видеомаркетинг на конференциях:
«Суровый Питерский SMM», «Найди свой трафик», «VideoDays», «Vidconf», «Locomotif», «Неделя Байнета»,«SMM десант», «Cybermarketing», «Системный YouTube»
«Высшая школа трафика» и другие.
Тема доклада
Продвижение видео - уровня GOD в 2019 г.
Тезисы:
- Мифы, особенности, лайфхаки видеомаркетинга
- Как сделать 100000 реальных просмотров вашего видео по 1 копейке.
- 3 важных шага к уменьшении стоимость просмотра в 4 раза
- увеличиваем конверсию в продажи в 5 раз из видео.
Дарья Манелова (Россия)
Автор книги-бестселлера "Как зарабатывают в Instagram"
- создатель агентства BrightMind
- спикер Сбербанка, «Точки», «Нетологии» и профильных конференций «Найди свой трафик», «SMM-Десант», «Суровый Питерский SMM».
- за 3 года работы агентства создала более 200 стратегий для различных Instagram-ниш.
- привела более 1 150 000 «живых» читателей в аккаунты клиентов
- обучила свыше 2500 человек за время существования проекта «Школы предпринимательства в Инстаграм».
- Администратор крупнейшего бизнес сообщества про Instagram в Facebook (30.000 участников)
Тема доклада
Instagram как сеть для продаж.
- выстраивание воронки продаж в Instagram для бизнеса
- как продавать в Instagram без гонки за количеством подписчиков
Елена Пушкина (Беларусь)
руководитель ООО «Центр юристов и медиаторов»
- профессиональный юрист с 19 летним опытом работы, из них 9 лет адвокатом Минской городской коллегии адвокатов
- одно из направлений , юридическое сопровождение субъектов хозяйствования в сфере Digital и Рекламы, интеллектуальной собственности , авторского права и IT.
Тема доклада
- особенности договоров на предоставление услуг в сфере Digital;
- юридические ловушки и отдельные вопросы рекламного законодательства;
- как обезопасить компанию при работе в соц сетях, кому принадлежат созданные фрилансерами группы, страницы и контент в них и как не потерять всё это;
- как юридически грамотно работать с рекламными бюджетами соц сетей;
- можно ли ставить в соц сетях цену и давать контакты и другие юридические мифы про SMM.
Наталья Лёгкая (Бертош) (Беларусь)
специалист в сфере персонального маркетинга, основатель Центра личного брендинга и мотивации «Волшебный пендель»
- Работала на ведущих позициях в корпорациях: МТС, Heineken, Алютех.
- Автор публикаций для профильных изданий (probisuness.io, marketing.by).
- Организатор первой в Беларуси практической конференции "Личный бренд. Тренды. Технологии. Мотивация".
- Спикер конференций и бизнес-проектов
Тема доклада
Системный персональный маркетинг в соц сетях
- личный бренд руководителя и специалиста в современной цифровой среде
- кейсы "успешный успех"
- пошаговый план развития персонального бренда
И во время конференции и после неё вы можете задавать вопросы спикерам и получать ответы!
Самые популярные вопросы про digital марекетинг на которые вы получите ответы на Digital Day Belarus 2019
- А есть ли в соц сетях аудитория для моего бизнеса?
- У нас серьезный бизнес зачем нам эти дурацкие картинки в соц сетях?
- Как начать? О чем писать? Как понять интересно ли это людям?
- Где брать первых подписчиков и нужны ли они вообще для эффективной рекламы?
- С какими лидерами мнений можно сотрудничать в Instagram и Facebook?
- Как начать давать рекламу в Facebook и Instagram и не слить бюджеты?
- Что лучше картинки или видео и ставить ли хештеги к каждому фото и под видео?
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость