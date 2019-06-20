«Go Team GB!» 22 июня День Великобритании на фан-зоне II Европейских игр

В преддверии Большого британского фестиваля фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта ровно на день окрасится в цвета британского флага. 22 июня с самого утра абсолютно каждый сможет провести спортивный день в атмосфере британских традиций и поддержать команду Великобритании.

Команда Британии одна из самых многочисленных. В Минск приезжает около 200 спортсменов и представителей команды страны. Поэтому организаторы события, Посольство Великобритании в РБ, решили подержать команду Британии, а также подарить минчанам праздник спорта и музыки в рамках II Европейских игр.

– II Европейские игры – это масштабное событие для нас. 22 июня Посольство Великобритании организует культурную программу в фан-зоне возле Дворца спорта, чтобы поприветствовать гостей Минска, познакомить жителей столицы со спортивной культурой Великобритании, конечно же, поддержать команду Великобритании на этих играх. Поприветствовать и представить их в Беларуси, - прокомментировала Посол Фионна Гибб.

В этот день на фан-зоне кроме спортивных трансляций, гости смогут попробовать свои силы в британских видах спорта, рассказала Ирина Малинская, менеджер Британского фестиваля:

– Великобритания достаточно спортивная страна с уже сложившимися традициями и любимыми видами спорта. 22 июня Вы сможете попробовать себя в стрельбе из лука и представить, что вы в Ноттингеме с Робин Гудом. Великобритания и футбол неразделимы, поэтому поиграть в футбол и научиться трюкам вы также сможете на фан-зоне. Также мы познакомим посетителей с игрой в регби и крокет, придуманные на туманном Альбионе.

Кроме этого, все гости фан-зоны у Дворца спорта смогут поддержать членов британской команды.

– Мы организуем спортивную почту в палатке Посольства Великобритании, – рассказывает Ирина Малинская. – Каждый желающий сможет отправить открытку с приветствием и словами поддержки команде. После чего мы передадим все открытки спортсменам и уверены, что им будет очень приятно чувствовать поддержку и теплый прием в Беларуси. Когда мы рассказали представителям команды о почте, они восприняли эту идею с энтузиазмом и сказали, что каждый раз спортсмены с радостью обвешивают стены комнаты такими посланиями.

В зоне ЮНИСЕФ подготовлена развлекательная программа для детей – это джазовые песни на английском, кукольное представление «Панч и Джуди», модный показ для детей (Детское модельное агентство «Мадемуазель Адри»), также запланировано выступление мимов.

Музыкальная часть вечера стартует в 15:00. На сцене фан-зоны выступят волынщики и кавер-бэнды, ближе к вечеру для публики сыграют хедлайнеры британского фестиваля – группа Clean Cut Kid и DJ Blaise.