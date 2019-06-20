Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2019, четверг, 10:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,31
20. 06. 2019

Одноклассники запустили рейтинг фотографий пользователей

В социальной сети Одноклассники появился новый сервис, с помощью которого пользователи могут посмотреть самые популярные фотографии своего профиля и друзей. Сервис «Лучшие фото» поможет пользователям вспомнить яркие моменты своей жизни и поделиться ими с близкими, а авторы в ОК смогут по рейтингу фотографий понять, какой контент больше всего нравится их подписчикам.

Сегодня раздел с лучшими фотографиями появился у всех пользователей в сервисе «Фото» в десктопной версии ОК. В нем можно просмотреть как самые популярные снимки с 2015 года, так и лучшие фото среди загруженных недавно, за последние три месяца. Фотографии сортируются по количеству отметок «Класс!».

Новый сервис позволит не только просмотреть свои популярные фото и снимки друзей, но и станет удобным инструментом для авторов в ОК. С помощью него можно узнать, какие фотографии вызывают наибольший отклик у подписчиков. Одними из первых доступ к сервису получили телеведущие Регина Тодоренко и Жанна Бадоева. К примеру, у подписчиков Тодоренко пользуются спросом портреты телеведущей и ее селфи с Владом Топаловым, а подписчики Жанны Бадоевой ставят сотни отметок «Класс!» ярким снимкам телеведущей и ее питомцев.

Приватность сервиса «Лучшие фото» идентична тем настройкам, которые выставлены в профиле. Например, если альбомы пользователя открыты для общего доступа, его лучшие фото смогут увидеть все пользователи соцсети. Рейтинг самых популярных фотографий обновляется раз в три дня для загруженных недавно снимков и раз в неделю для основной вкладки со всеми фотографиями.

Сервис «Фото» активно развивается в Одноклассниках. Недавно в ОК появилась возможность прикреплять стикеры к фотографиям перед публикацией. Еще одно обновление — возможность превращать фотографии профиля в картинки, похожие на эмодзи. Благодаря новым функциям пользователи могут не просто делиться с друзьями и близкими памятными снимками, но и дополнять их яркими эмоциями и изображениями.

 

 

 

 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.