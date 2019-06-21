Абоненты life:) смогут в роуминге пользоваться звонками и интернетом из своего тарифного плана

life:) запустил услугу «В роуминге как дома» и предлагает пользоваться своим тарифным планом за границей. Использовать минуты и интернет-трафик из «домашнего» тарифного плана смогут абоненты тарифов Шейк, Шейк+ и йо1200.

Услуга доступна в России (MegaFon, Tele2, Beeline), Украине (lifecell, Kyivstar) и Турции (Turkcell), далее список стран будет расширяться.

Воспользоваться предложением можно как дома, так и за границей. Списание средств за услугу произойдёт во время первого входящего/исходящего звонка или интернет-соединения в роуминге. Стоимость услуги 5,90 BYN в сутки.

Подключить «В роуминге как дома» можно на life.com.by, в мобильном приложении Smart life:), набрав *8484#или *110# или позвонив по бесплатному номеру 909. Подробнее о предложении «В роуминге как дома» можно узнать здесь.