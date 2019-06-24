Аккумуляторные батареи нового ID.3 и будущих моделей семейства ID

Бренд Volkswagen запустит модель ID.3 в серийное производство до конца этого года. Автомобиль компактного класса станет первым в семействе ID. — новом поколении электромобилей. Литий-ионные аккумуляторные батареи позволяют проехать на одном заряде до 550 км. Volkswagen гарантирует, что они сохранят не менее 70% емкости даже через 8 лет эксплуатации или после 160.000 километров пробега.

Удобная зарядка дома и быстрая зарядка в пути

Для моделей ID. будут предложены аккумуляторные батареи различных размеров. Если водитель не собирается преодолевать большие расстояния (например, совершает в основном короткие поездки в пределах города), то может выбрать блок питания сравнительно небольшой энергоемкости. При этом цена электромобиля будет значительно ниже. А те клиенты, у которых есть необходимость в дальних поездках, могут приобрести автомобиль с более емкой аккумуляторной батареей. Благодаря этому электромобиль становится более универсальным в эксплуатации. В зависимости от емкости аккумуляторной батареи максимальный запас хода составляет от 330 до 550 км (в соответствии с циклом WLTP). Специалисты Volkswagen разработали эти устройства с зарядной мощностью до 125 кВт, что является максимальным показателем в сегменте.



В Volkswagen разработана новая линейка настенных зарядных модулей. Установленные дома или на работе, они обеспечат быструю зарядку при мощности до 11 кВт (переменный ток), и скорость ее будет значительно выше, чем при заряде от сети с напряжением 230 В. Мощности настенного модуля хватает, чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею за ночь или в течение рабочего дня. А после 30-минутной ее зарядки от быстрой зарядной станции можно проехать еще примерно 260 километров (в соответствии с циклом WLTP).