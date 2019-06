Минск-Париж: 14 июля в Минске пройдет концерт с участием Shuma, Nizkiz и «Swing of France».

14 июля в 20.30 в Минске на площади Свободы, 23а состоится большой концерт с участием белорусских групп Shuma, Nizkiz и французских приглашенных музыкантов «Swing of France».

В программе :

Откроет программу музыкального вечера проект Shuma, известный как самый популярный электронный проект Беларуси. Совсем недавно клип Shuma на песню «Clouds» (Хмаркі) вошел в шорт-лист «Gulf of Naples Independent Film Festival». Официальный сайт: http://www.shuma.by/

Продолжит «Концерт Минск - Париж» хорошо известный не только в Беларуси, но и за её пределами коллектив из Могилева Nizkiz. Группа исполняет альтернативный мэйнстрим – хорошо отполированную, но при этом достаточно тяжелую музыку, основанную на авторских песнях на русском и белорусском языках. В копилке группы выступления на знаковых европейских фестивалях. Их синглы «Интроверт», «Синоптик», «Небяспячна» и многие другие давно стали настоящими хитами с многотысячными просмотрами на youtube. Официальный сайт: https://seo.belstu.by/Blagun/NIZKIZ/

Завершит вечер яркая и неординарная группа из Франции «Swing of France». Квартет «Swing of France» стирает временные и жанровые границы, позиционируя свое творчество как дань уважения великим музыкантам 40-х годов прошлого века. Музыканты квартета убеждены в том, что рискованная встреча свинговой импровизации и традиционного французского мюзет-вальса создала новую музыку, которая навсегда останется символом Франции. Более 500 концертов квартета во Франции и Европе бесспорно доказали, что музыка «Swing of France» не только приятна для прослушивания, но и очаровательна для танцев, особенно летним вечером! Официальный сайт: https://www.swingoffrance.com

Концерт организован по инициативе Посольства Франции в Республике Беларусь при поддержке ГУ «Минскконцерт» и Концертного агентства «Эквилибриум АРТС». Генеральный партнер проекта - ООО «ЛИГМАТОН».