Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июня 2019, среда, 11:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
05. 06. 2019

На пожаре в Толочинском районе погиб инвалид, его мать спаслась

Источник фото: МЧС

Мужчина-инвалид погиб минувшей ночью во время пожара в деревне Волковичи Толочинского района, сообщает в среду, 5 июня, МЧС. Спасатели получили сообщение о горящем доме около двух часов ночи.

Прибывшие на вызов работники МЧС обнаружили, что огонь уже полностью охватил жилой дом. 81-летняя женщина успела выбраться из пылающего строения еще до приезда спасателей и не пострадала. Ее 53-летний сын, инвалид первой группы, погиб. Его тело нашли в комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций.
 
В МЧС сообщили, что пенсионерка спаслась благодаря автономному пожарному извещателю. Она проснулась от звука сработавшего устройства и сразу же отправилась в комнату к сыну. Однако едва она открыла дверь, в лицо ударил жар, а застилавший всю комнату дым не дал ей разглядеть, где находится мужчина. Она побежала к соседям просить о помощи.
 
По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
 

Это Интересно
Пожары
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.