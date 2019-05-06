На пожаре в Толочинском районе погиб инвалид, его мать спаслась

Мужчина-инвалид погиб минувшей ночью во время пожара в деревне Волковичи Толочинского района, сообщает в среду, 5 июня, МЧС. Спасатели получили сообщение о горящем доме около двух часов ночи.

Прибывшие на вызов работники МЧС обнаружили, что огонь уже полностью охватил жилой дом. 81-летняя женщина успела выбраться из пылающего строения еще до приезда спасателей и не пострадала. Ее 53-летний сын, инвалид первой группы, погиб. Его тело нашли в комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций.

В МЧС сообщили, что пенсионерка спаслась благодаря автономному пожарному извещателю. Она проснулась от звука сработавшего устройства и сразу же отправилась в комнату к сыну. Однако едва она открыла дверь, в лицо ударил жар, а застилавший всю комнату дым не дал ей разглядеть, где находится мужчина. Она побежала к соседям просить о помощи.

По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.