В Витебске нетрезвый водитель Audi протаранил две легковушки

Нетрезвый житель Витебска за рулем автомобиля Audi A6 протаранил две легковушки, которые были припаркованы возле гимназии №3 в областном центре. ДТП произошло в час дня 4 июня на улице Правды.

41-летний водитель Audi A6, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, врезался в два припаркованных возле гимназии №3 автомобиля – Peugeot и Citroen Ksara Picasso. К счастью, никто не пострадал. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

В ГАИ Витебска отметили, что водителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения.