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05. 06. 2019

В Витебске нетрезвый водитель Audi протаранил две легковушки

Фото: ГАИ Витебск

Нетрезвый житель Витебска за рулем автомобиля Audi A6 протаранил две легковушки, которые были припаркованы возле гимназии №3 в областном центре. ДТП произошло в час дня 4 июня на улице Правды.

41-летний водитель Audi A6, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, врезался в два припаркованных возле гимназии №3 автомобиля – Peugeot и Citroen Ksara Picasso. К счастью, никто не пострадал. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.
 
В ГАИ Витебска отметили, что водителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения.
 

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