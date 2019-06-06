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06. 06. 2019

Инцидент с «Дружбой» не повлияет на переговоры о цене на газ для Минска

Инцидент с поступлением загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» и переговоры о компенсации ущерба не отразятся на стоимости газа для Беларуси. В министерстве энергетики России считают, что стороны успеют до 1 июля договориться о цене на газ с 2020 года.

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Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что загрязнение «Дружбы» и переговоры о компенсации потерь не повлияют на диалог с Беларуси по поводу стоимости газа, пишет Интерфакс. Согласно договоренностям, стороны до 1 июля должны прийти к соглашению, сколько будет стоить газ для Минска с 2020 года. Срок действия согласованной цены на газ (127 долларов за тысячу кубометров) истекает в этом году.
 
Анатолий Яновский отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются и шансы на то, что к концу июня будет выработано решение, остаются. «Переговоры идут. Успеем», - уверен российский чиновник.
 
Ранее Телеграф сообщал, что проблемы с российской нефтью, поступающей в Беларусь по трубопроводу «Дружба», возникли во второй половине апреля. Выяснилось, что содержание хлорорганических соединений в сырье в десятки раз превышало норму. Белорусские НПЗ были вынуждены снизить обороты производства нефтепродуктов и приостановить импорт в соседние страны, а некоторое оборудование вышло из строя.
 
Беларусь после подсчета ущерба намерена требовать от России возмещения компенсации за выход из строя оборудования на НПЗ, а также возмещение недополученной выручки от транзита нефти и экспорта сырья. 

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