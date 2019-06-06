В Беларуси число бесконтактных платежей выросло за год в 1,8 раза - исследование Яндекс.Денег

6 июня 2019 года. За последний год количество бесконтактных платежей в Беларуси увеличилось на 76%. В среднем за раз жители страны платят таким образом 15 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 06.06.2019). При этом пользователи все чаще платят бесконтактно смартфонами, а не пластиковыми картами. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег в исследовании о бесконтактной оплате. Учитывались платежи жителей Беларуси через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay виртуальными и пластиковыми картами Яндекс.Денег, а также с помощью технологии HCE через мобильное приложение сервиса. Сравнивались данные за последние 12 месяцев и за такой же период годом ранее.

Сколько и на что тратят

Большинство бесконтактных платежей в Беларуси (90%) — на сумму до 30 бел. руб., 9% — от 30 до 160 бел. руб., 1% — от 160 бел. руб.

Если смотреть по категориям товаров и услуг, то чаще всего жители страны оплачивают бесконтактно продукты и алкоголь (средний чек — 13 бел. руб.), заказы в кафе (12 бел. руб.), покупки на заправках (22 бел. руб.) и в аптеках (12 бел. руб.). Пользователи активно платят также за транспорт (1 бел. руб.), коммунальные услуги (29 бел. руб.), мобильную связь (13 бел. руб.), одежду, обувь и аксессуары (54 бел. руб.), книги (6 бел. руб.), товары для животных (15 бел. руб.).

За последние 12 месяцев в Беларуси были бесконтактные платежи и на гораздо более крупные суммы: например, за турпутевки — 6125 бел. руб., по счету в баре — 2546 бел. руб., за детские игрушки — 1708 бел. руб., за велосипед — 1483 бел. руб.

Где платят

За последний год при бесконтактной оплате жители Беларуси в целом потратили больше всего денег в магазинах продуктов и товаров повседневного спроса. В первой тройке — торговая сеть «Евроопт», супермаркеты «ГИППО» и магазины «Соседи». Дальше идут гипермаркеты Green, магазины ProStore, рестораны «Макдоналдс» и магазины «Виталюр».

Динамика и тренды

Аналитики Яндекс.Денег отмечают тренд: в сегменте бесконтактных платежей смартфоны постепенно вытесняют пластиковые карты. Так, за последний год доля бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег через смартфоны в Беларуси увеличилась с 15% до 24%.

Жители страны все чаще платят бесконтактно виртуальными картами — за последние 12 месяцев доля таких платежей через Яндекс.Деньги выросла с 10% до 17%. Такая карта выпускается через интернет моментально, у нее есть все нужные реквизиты, как у пластиковой карты, ее можно привязать к любой системе бесконтактных платежей и сразу рассчитываться за покупки. За последний год виртуальных карт Яндекс.Денег, которые выпустили белорусские пользователи, стало в 2,1 раза больше.

О Яндекс.Деньгах

Яндекс.Деньги — сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям — принимать онлайн-оплату через Яндекс.Кассу.

Электронный кошелек в Яндекс.Деньгах — самый популярный в рунете, по данным исследования Mediascope на 2018 год. В Яндекс.Деньгах зарегистрировано 46 млн кошельков. Сервис эмитирует карты платежной системы Mastercard. Всего Яндекс.Деньги выпустили около 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт.