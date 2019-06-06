Помогите детям с онкологией, купив дизайнерскую майку по любой цене

Команда волонтеров благотворительного проекта #aspireby придумала креативную идею, как помочь детям с онкологическими заболеваниями! Ребята запустили благотворительную акцию #майкаполюбойцене.

#майкапомощи по ЛЮБОЙ цене. Все вырученные средства будут переведены в благотворительный фонд «Шанс» На сайте aspire.by любой желающий сможет приобрести. Все вырученные средства будут переведены в благотворительный фонд «Шанс» chance.by , в помощь детям c онкологическими заболеваниями.

Оригинальный принт на промо майки разработал известный белорусский дизайнер одежды Иван Айплатов. Вот как комментирует идею принта Иван:

«Любые трудности в жизни, любая болезнь – это история борьбы и история большой любви близких людей. В этом принте все это есть. Это не просто принт, это принт с большой семантикой, где есть сила воли, борьба и настоящая любовь».

Акцию #майкаполюбойцене поддержало множество медийных персон, среди которых: Вадим Галыгин, Максим Мирный, Дарья Домрачева, Александр Солодуха, Лариса Грибалева, Иван Айплатов, Кирилл Шимко, Анна Бонд, Люция Лущик, Мария Васильевич, Александра Герасименя, Андрей Бонд, Артем Рыбакин, Герман Титов, Чингиз Аллазов, группа Дрозды, группа J:Mors.

Купите майку по ЛЮБОЙ цене и подарите детям шанс на выздоровление! Лимитированная версия, количество маек ограничено!

ВНИМАНИЕ: майку можно приобрести только на сайте aspire.by