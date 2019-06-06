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06. 06. 2019

Белорусский певец умер на сцене в санатории под Рогачевом

Фото: vk.com/leo_nardo_singer

Белорусский певец Leo Nardo (Василий Бущик) трагически погиб во время репетиции концерта в санатории «Приднепровский» в Рогачевском районе. Следственный комитет устанавливает обстоятельства его смерти в рамках проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Несчастный случай произошел днем 5 июня. 35-летний певец должен был выступить в санатории «Приднепровский» и репетировал номер в обеденном зале одного из корпусов. В какой-то момент мужчине резко стало плохо, он рухнул на пол в бессознательном состоянии. «Наша Нiва» со ссылкой на помощника артиста сообщает, что Leo Nardo взял в руки микрофон и его ударило током.
 
Врачи попытались реанимировать мужчину, но не смогли – его сердце остановилось.

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