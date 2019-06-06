Белорусский певец умер на сцене в санатории под Рогачевом

Белорусский певец Leo Nardo (Василий Бущик) трагически погиб во время репетиции концерта в санатории «Приднепровский» в Рогачевском районе. Следственный комитет устанавливает обстоятельства его смерти в рамках проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Несчастный случай произошел днем 5 июня. 35-летний певец должен был выступить в санатории «Приднепровский» и репетировал номер в обеденном зале одного из корпусов. В какой-то момент мужчине резко стало плохо, он рухнул на пол в бессознательном состоянии. «Наша Нiва» со ссылкой на помощника артиста сообщает, что Leo Nardo взял в руки микрофон и его ударило током. Врачи попытались реанимировать мужчину, но не смогли – его сердце остановилось. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby