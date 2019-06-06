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06. 06. 2019

В «Белнефтехиме» рассказали, почему нельзя снизить цены на топливо

Представители концерна «Белнефтехим» рассказали, почему не дешевеет автомобильное топливо. К ним пришло более 10 электронных обращений, в том числе с предложением снизить цены на нефтепродукты до уровня прошлого года.

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В ответе, опубликованном на сайте «Белнефтехима», отмечается, что концерн устанавливает предельные максимальные розничные цены на топливо, а автозаправочные станции вправе предоставлять клиентам любые скидки. При этом расценки устанавливаются по определенным правилам, с учетом «стратегии их максимального сдерживания».
 
В «Белнефтехиме» обратили внимание, что стоимость топлива должна покрывать затраты производителя и предоставлять ему возможность получить прибыль для расширения производства. Она напрямую зависит от мировых котировок на нефть и курса белорусского рубля.
 
«Ситуация, когда топливо в республике не продается дешевле предельной цены, означает, что его производство и реализация осуществляются с минимальной маржой», - поясняют специалисты.
 
Они считают, что уменьшение цен на автомобильное топливо приведет к негативным последствиям для экономики Беларуси: к уменьшению поступлений в бюджет; к снижению возможности обслуживать дорогое высокотехнологичное оборудование заводов, которые занимаются переработкой нефти, а это в дальнейшем может привести даже к их банкротству; к проблемам занятости населения в городах, где находятся НПЗ.
 
В концерне также подчеркнули, что на среднюю зарплату в Беларуси можно купить 644 литра бензина АИ-92, тогда как в соседней Украине – почти в два раза меньше.

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