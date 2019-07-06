Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 10:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
07. 06. 2019

Житель Гродно приехал в Санкт-Петербург на такси

В Беларуси заказали поездку на автомобиле в другую страну. Длина поездки из Гродно до Санкт-Петербурга составила около 1100 километров. Заказ выполнил водитель сервиса «Максим».

Пассажир вызвал машину третьего июня. Водитель на Volkswagen Polo выехал в 12 часов того же дня. Поездка завершилась на следующий день в северной столице России в 9 часов утра. Таким образом, ее продолжительность с перерывами и остановками составила примерно 21 час. Эта поездка стала самой длинной в Беларуси с начала работы сервиса.
 
 
Люди нередко заказывают автомобили в другие города. Так они не зависят от расписания междугороднего транспорта, могут выехать в удобное для них время и добраться до места с комфортом. Жители Бреста, например, часто заказывают автомобили до национального аэропорта «Минск». Километраж таких поездок составляет около 375 километров, а длятся они примерно 5 часов.
 
— Такие заказы лучше создавать заранее, чтобы сервис нашел водителя вовремя. Максимальный срок приема — за 5 дней до указанной даты. В пути водителя можно попросить сделать остановку, чтобы отдохнуть от дороги или перекусить. К тому же, средняя скорость движения автомобиля выше, чем, например, междугороднего автобуса, поэтому маршрут займет меньше времени, — говорит руководитель сервиса «Максим» в Беларуси Сергей Курневич.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.