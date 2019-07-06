7 июня по юго-западу Беларуси ожидаются дожди с грозами

В последний рабочий день на этой неделе будет жарко, а по юго-западу Беларуси ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер.

По информации Белгидромета , сегодня в юго-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. При грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 25 до 31 градуса. В Минске во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до 28-29 градусов, а вечером будет 24-26. Прогноз погоды на 7 июня по областным центрам Беларуси: Брест +26..+28°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Витебск +27..+29°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Гомель +28..+30°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Гродно +25..+27°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Могилев +28..+30°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Минск +28..+29°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby