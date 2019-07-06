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07. 06. 2019

7 июня по юго-западу Беларуси ожидаются дожди с грозами

В последний рабочий день на этой неделе будет жарко, а по юго-западу Беларуси ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер.

По информации Белгидромета, сегодня в юго-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. При грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 25 до 31 градуса.
 
В Минске во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до 28-29 градусов, а вечером будет 24-26.
 
Прогноз погоды на 7 июня по областным центрам Беларуси:
 
Брест +26..+28°C
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза.
Витебск +27..+29°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %).
Гомель +28..+30°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %).
 
Гродно +25..+27°C
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза.
Могилев +28..+30°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %).
Минск +28..+29°C
Юго-восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.

 

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