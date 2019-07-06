7 июня по юго-западу Беларуси ожидаются дожди с грозами

В последний рабочий день на этой неделе будет жарко, а по юго-западу Беларуси ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер.
|Брест
|+26..+28°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза.
|Витебск
|+27..+29°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %).
|Гомель
|+28..+30°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %).
|Гродно
|+25..+27°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза.
|Могилев
|+28..+30°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %).
|Минск
|+28..+29°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
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