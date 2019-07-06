Совет ЕС упростил получение виз и поднял их стоимость до 80 евро

Совет Европейского союза одобрил внесение изменений в правила Визового кодекса, в соответствии с которыми процесс получения шенгенских виз будет упрощен, однако размер консульского сбора за их оформление будет увеличен с 60 до 80 евро.

О грядущих изменениях сообщили на официальном сайте Совета ЕС. По новым правилам стоимость шенгенской визы будет составлять 80 евро для взрослых и 40 евро для детей от 6 до 12 лет.

При этом будут упрощены правила подачи документов, а также увеличены сроки выдачи многоразовых виз. Подавать заявление на визу можно будет за полгода до предполагаемой поездки, но не позднее 15 дней до даты въезда на территорию ЕС. Тем, кто обзавелся хорошей визовой историей, срок действия шенгенской визы увеличат с 1 года до 5 лет.

Также Совет ЕС постановил, что размер платы за визу может меняться каждые три года.