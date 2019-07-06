В Барановичском районе горел склад мебельного предприятия

Накануне, 6 июня, возле деревни Глинище Барановичского района горел склад, на котором хранилась готовая продукция предприятия по производству мебели «Диприз».

Как рассказали в МЧС, сообщение о горящем складе в Барановичском районе поступило к ним в 20:49. Когда первые подразделения прибыли на место, из склада шел сильный дым, внутри никого не было. Оказалось, что горела готовая продукция, которая располагалась на шестиметровых стеллажах.

В ликвидации крупного пожара задействовали более 30 единиц техники МЧС. Огонь уничтожил крышу строения на площади три тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, почему произошло возгорание.

Местные СМИ уточняют, что пожар произошел на складе мебельного предприятия «Диприз».