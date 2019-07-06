ЗВР Беларуси в мае выросли на 521 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в мае 2019 года выросли на 521,6 млн долларов (6,9%) после роста в апреле на 322,7 млн долларов. Об этом в пятницу сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

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По состоянию на 1 июня международные резервные активы Беларуси составили 8,09 млн долларов в эквиваленте. Это на 521,6 млн долларов больше, чем было в апреле. При этом в мае власти республики погасили внешние и внутренние обязательства в валюте на 140 млн долларов.

Ожидается, что на 1 января 2020 года объем ЗВР Беларуси составит не менее 7,1 млрд долларов.