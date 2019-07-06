Как помочь упавшему стрижу

С этого года 7 июня объявлено Всемирным днём стрижа. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” объясняет, как не навредить этой птице, если вы нашли её на земле и решили помочь.

Стриж – самая быстрая птица, которая почти всю жизнь проводит в полёте, даже спит на лету. Птенцы покидают гнездо уже готовыми к полёту. И если за птенцами-слётками у других птиц, еще неделю-две присматривают родители, то стрижата на земле скорее всего обречены на гибель.

Взрослые стрижи тоже могут оказаться на земле, врезавшись во что-то – в непогоду такое случается нередко. Здоровые стрижи могут взлететь и с земли. Но иногда их находят люди, хотят им помочь, но из-за неправильного ухода птицы погибают.

Стриж – не ласточка и не ястреб

Важно правильно определить вид птицы. Отличить стрижа легко: 4 пальца на ноге направлены вперёд, в то время как у большинства птиц только 3 пальца смотрят вперёд, а 1 – назад. Также стрижи знамениты своими крыльями: у взрослых стрижей они в виде острого серпа, длинные, и в сложенном виде выходят на 2-3 см за хвост. У стрижей, в отличие от всех наших птиц, брюхо той же окраски, что и спина – темно-коричневое. У черных стрижей только на подбородке есть светлое пятнышко, в то время как у похожих городских ласточек белые грудь и брюхо.

На стрижах есть паразиты, но ни один из них не может перейти на людей. Большинство из них - безвредные блохи и клещи. Один паразит, стрижиная кровососка, встречается только у стрижей. Она не сосет кровь у человека, но может вызвать тревогу у неподготовленного человека, который поднимет стрижа. Это мухи длиной 7 мм с уплощенными треугольными телами и очень маленькими крыльями

Не нужно подбрасывать стрижа

Упавшего стрижа часто советуют подбросить – и, мол, тогда он полетит. На самом деле это вредный совет! Никогда не подбрасывайте стрижа вверх, а тем более – с балконов, из окон верхних этажей.

Достаточно вынести его на открытое пространство (стадион, поле) и поднять вверх на ладони: здоровый стриж слетит и по спирали начнёт подниматься в небо.

Если стриж после нескольких попыток не улетел – надо о нем позаботиться. Осмотрите, нет ли на нем повреждений, не сломано ли крыло, нет ли крови. В случае чего – обратитесь к ветеринару-орнитологу.

Взрослый упавший стриж – обычно с травмой (ушиб, вывих, перелом, ЧМТ, и др.). В этом случае нужен осмотр специалистом и назначение лечения. В случае лёгкой травмы восстановление займёт от 1 недели до 2 месяцев.

Птенец или взрослый?

Отличить птенца от взрослого стрижа не составит труда: у всех молоденьких стрижей этого года – светло-розовые лапки, в то время как у взрослых возрастом 1 год и старше – лапки чёрно-серые.

У птенчиков по краю перьев идёт белая каемка, птенцы могут попискивать, а также у них на теле присутствует пух, «иголочки» нераскрытых перьев (у подростков все перья уже раскрылись). У взрослых оперение равномерно чёрного или бурого цвета.

Если вы подобрали птенца, то нужно усиленно кормить его, пока он будет готов лететь (за неделю до вылета птенец начнёт активно тренироваться и махать крыльями). От вылупления до вылета обычно проходит 43 дня.

Где передержать и выкормить стрижа?

Найденного стрижа поместите в чистую коробку. Коробка должна быть не меньше 30см в длину и 20 см в ширину, чтобы птица могла расправить крылья. Высота должна быть не менее 15 см, чтобы птица не выбралась из нее. А вот сажать их в клетку не стоит: с жердочек они будут падать, к тому же испортят себе оперение о прутья клетки, и уже не смогут летать.

На дно коробки постелите бумажное полотенце, чтобы впитывался помёт, и регулярно его меняйте.

С кем посоветоваться по уходу за стрижом

К сожалению, далеко не все ветеринары владеют знаниями по лечению птиц. Поэтому за дальнейшей информацией вам следует обратиться в группу помощи стрижам: https://vk.com/strizh_by . Информацию об уходе за этими птицами можно также найти на форуме mybirds.ru . Если вы хотите стать волонтёром по спасению стрижей — пишите на почту v.puzhuk@gmail.com