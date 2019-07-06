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07. 06. 2019

Белорус пытался утаить от таможенников коммерческую партию iPhone

Источник фото: ГТК

36-летний житель Каменецкого района спрятал за обшивкой сиденья своего автомобиля Audi коммерческую партию iPhone, чтобы тайком ввезти их через границу в Беларусь. Однако брестские таможенники пресекли незаконную попытку ввоза дорогостоящих мобильных телефонов.

Белорус въезжал на территорию Беларуси со стороны Польши через пункт пропуска «Песчатка» по «зеленому» коридору. До этого он спрятал в тайнике в своем автомобиле 10 мобильных телефонов iPhone Silver 32GB общей стоимостью порядка 10 тыс. рублей. Схрон находился за обшивкой водительского сидения.
 

В отношении мужчины начали административный процесс  по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Смартфоны и легковой автомобиль как средство совершения правонарушения изъяты.
 

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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