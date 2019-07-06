Лукашенко - о том, как «через колено» заставил модернизировать деревообработку

Руководство Витебской области должно четко видеть стратегию регионального развития. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко, который сегодня совершает рабочую поездку в Витебскую область. Он призвал подумать о развитии стратегических отраслей и предприятий, а также рассказал, как «через колено» заставил модернизировать деревообработку.

Во время посещения «Нафтана» глава государства заявил, что власти Витебской области должны решать проблемы и выработать стратегию развития региона. «Вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два, где что-то объединить, разъединить и в результате получить эффект не только в производстве, но и в экономике», - пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, а теперь нужно подумать о развитии стратегических отраслей и предприятий. Он привел в пример модернизацию деревообработки, где было сделано немало.

«Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили - сегодня деревообработка дает результат в целом по стране», - подчеркнул белорусский лидер.

Губернатор Витебской области Николай Шерстнев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Он отметил, что показатели могли бы быть выше, если бы «Нафтан» был больше загружен и работал рентабельнее. При этом в последние годы Витебская область, по его словам, старается уйти от прямой зависимости от нефтехимического комплекса.