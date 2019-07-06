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07. 06. 2019

Лукашенко - о том, как «через колено» заставил модернизировать деревообработку

Во время посещения «Нафтана» Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Руководство Витебской области должно четко видеть стратегию регионального развития. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко, который сегодня совершает рабочую поездку в Витебскую область. Он призвал подумать о развитии стратегических отраслей и предприятий, а также рассказал, как «через колено» заставил модернизировать деревообработку.

Во время посещения «Нафтана» глава государства заявил, что власти Витебской области должны решать проблемы и выработать стратегию развития региона. «Вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два, где что-то объединить, разъединить и в результате получить эффект не только в производстве, но и в экономике», - пояснил Александр Лукашенко.
 
По его словам, в Беларуси созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, а теперь нужно подумать о развитии стратегических отраслей и предприятий. Он привел в пример модернизацию деревообработки, где было сделано немало.
 
«Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили - сегодня деревообработка дает результат в целом по стране», - подчеркнул белорусский лидер.
 
Губернатор Витебской области Николай Шерстнев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Он отметил, что показатели могли бы быть выше, если бы «Нафтан» был больше загружен и работал рентабельнее. При этом в последние годы Витебская область, по его словам, старается уйти от прямой зависимости от нефтехимического комплекса.

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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