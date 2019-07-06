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07. 06. 2019

Lenovo провела исследование предпочтений и поведения геймеров

Исследование помогло компании определить, что геймеры ожидают от игровых компьютеров. Несколько лет назад игры интересовали в основном школьников и студентов. Сегодня игровая индустрия изменилась – в некоторых странах киберспорт был признан официальным видом спорта.

Чтобы по-настоящему понять желания и потребности пользователей, нужно общаться непосредственно с ними. В рамках исследования компания Lenovo провела опрос среди 7800 геймеров по всему миру. В результате специалисты выяснили, кто такие современные игроки, и что они ожидают от компьютеров. 
 
Опрос позволил разделить геймеров на пять групп. Компания определила различия между ними, их общие черты и ожидания относительно стационарных компьютеров и ноутбуков будущего. Выяснилось, что геймеры проводят за игрой в среднем 7,5 часов в неделю, при этом 90% из них выбирают специализированные компьютеры. Средний стаж игры взрослых геймеров – 24 года. 
 
Несмотря на то, что портрет типичного геймера меняется с годами, жажда мощных, эргономичных компьютеров не угасает. В связи с этим Lenovo сделала вывод о том, что следует расширять линейку игровых устройств Legion. В компьютерах стоит увеличить объем памяти, заменить процессор и видеокарту – особое внимание геймеры уделяют графике. 
 
 
Сегодня все более популярными становятся Live-трансляции и игровые YouTube-каналы. Большинство геймеров смотрят стримы на сервисе Twitch. Примерно 11% опрошенных геймеров записывают свою игру на видео, а 57% ведут собственный канал. 
 
***
О компании Lenovo:
 
Компания Lenovo – мировой лидер в разработке и производстве инновационных технологических решений для дома и бизнеса. Lenovo – это стартовая точка многих открытий для каждого.
 
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) − технологическая компания с капитализацией 45 млрд долларов США, которая входит в список крупнейших международных компаний Fortune Global 500. Удерживая лидерские позиции в течение многих лет, Lenovo предоставляет по всему миру надежные, высококачественные, безопасные продукты и услуги, среди которых смартфоны (в том числе бренд Motorola), планшеты, ПК (включая игровую линейку Legion и знаменитые бренды ThinkPad, YOGA), рабочие станции, устройства AR/VR, а также умные решения для дома и офиса.
 
Решения, разработанные Lenovo для центров обработки данных нового поколения (ThinkSystem, ThinkAgile), создают вычислительные мощности и возможности, которые меняют бизнес и общество. Lenovo работает над тем, чтобы вдохновлять всех и строить разумное будущее, где каждый может процветать.
 
Информация о компании и продукции также представлена на сайте www.lenovo.by.

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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