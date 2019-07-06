Лукашенко о компенсации убытков из-за «Дружбы»: «Ползать на коленях не надо»

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал руководство нефтеперерабатывающие заводы «не ползать на коленях» перед Москвой, а требовать в деловом ключе компенсации убытков из-за поставок некачественной российской нефти. Об этом речь шла во время его рабочей поездки в Витебскую область.

Руководство нефтеперерабатывающих предприятий, по мнению президента Беларуси, должно решать с российской стороной вопросы о компенсации убытков от поставок загрязненной хлоридами нефти исключительно в деловом формате.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать»,- сказал Александр Лукашенко.

Также он возмутился тем, что из-за загрязнения магистрального нефтепровода «Дружба» Россия может возместить Беларуси всего 20 млн долларов, тогда как ряд международных компаний предъявляют Москве ущерб на сумму до 800 млн долларов.

«Нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн», - поручил глава государства.

Ранее в министерстве энергетики России заявили , что Беларусь не удастся уменьшить цену на газ в связи с инцидентом с «Дружбой».