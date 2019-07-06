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07. 06. 2019

Лукашенко о компенсации убытков из-за «Дружбы»: «Ползать на коленях не надо»

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал руководство нефтеперерабатывающие заводы «не ползать на коленях» перед Москвой, а требовать в деловом ключе компенсации убытков из-за поставок некачественной российской нефти. Об этом речь шла во время его рабочей поездки в Витебскую область.

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Руководство нефтеперерабатывающих предприятий, по мнению президента Беларуси, должно решать с российской стороной вопросы о компенсации убытков от поставок загрязненной хлоридами нефти исключительно в деловом формате.
 
«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать»,- сказал Александр Лукашенко.
 
Также он возмутился тем, что из-за загрязнения магистрального нефтепровода «Дружба» Россия может возместить Беларуси всего 20 млн долларов, тогда как ряд международных компаний предъявляют Москве ущерб на сумму до 800 млн долларов.
 
«Нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн», - поручил глава государства.
 
Ранее в министерстве энергетики России заявили, что Беларусь не удастся уменьшить цену на газ в связи с инцидентом с «Дружбой».

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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